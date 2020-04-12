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「明星藥」瑞德西韋試驗 三分之二新冠患者獲改善

世界日報 / 編譯郭宣含╱綜合11日電
各界原本寄以厚望的美國利吉德公司研發的抗新冠病毒的武器靈藥「瑞德西韋」，11日被證實臨床藥效有局限性。 路透
各界原本寄以厚望的美國利吉德公司研發的抗新冠病毒的武器靈藥「瑞德西韋」，11日被證實臨床藥效有局限性。 路透

根據「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)11日發表的新研究，一批新冠肺炎病患接受國際藥廠吉利德(Gilead)研發的藥物「瑞德西韋」(Remdesivir)治療後，三分之二患者的病情獲改善，但仍無法確認瑞德西韋對新冠肺炎是否有療效；在此同時，原本同時參加進行臨床試驗的中國部分，宣告中止實驗。

原被視為「明星藥」的瑞德西韋，在２月宣布為一群病患進行抗病毒藥物，作為「恩慈療法」試驗的一環，而非採用控制安慰劑的雙盲試驗，後者可提供更多確切證據；另外，參加測驗的這群病患人數少，僅有來自美國和全球的53名病患。由於這些因素限制，科學家尚無法宣稱瑞德西韋對新冠肺炎有療效，不過這項進展依舊為全球衛生當局帶來正面消息。

這項實驗的作者表示，在這53名病患中，約三分之二(63%)病患的氧氣療法出現進展；而30名戴呼吸器的病患中，17%可脫離生命維持器。

洛杉磯西達賽奈醫學中心(Cedars-Sinai Medical Center)醫院流行病學主任格恩(Jonathan D. Grein)表示：「我們無法從這些數據得出權威性結論，但是從這群住院病患使用瑞德西韋後的觀察可看出希望；我們期待臨床控制實驗的結果可證實這些發現。」

根據這篇NEJM的研究，68%需要氧氣支援的病患獲得改善，13%過世；不過作者指出，本實驗中的13%死亡率，仍優於中國重症病患17%到78%的死亡率。

阿拉巴馬大學伯明罕分校傳染疾病專家格普費特(Paul Goepfert)表示：「這種藥物依舊很有希望，但尚無法確切證實任何療效。你可從該實驗得到一個主要重點，即瑞德西韋並未導致任何負面效果。」

未參與實驗的格普費特指出，13%死亡率難以套用到住院的新冠肺炎病患，因為目前住院病患的死亡率仍無從得知；整體而言，全球新冠肺炎的死亡率約為2%。

約翰霍普金斯大學健康安全中心傳染病學者阿達利亞(Amesh Adalja)表示，這項實驗的結果「振奮人心」，但他也警告須謹慎看待研究結果。

阿達利亞點出關鍵問題，「因為這不是控制實驗，目前不清楚實驗受控和未受控的情況下，病況能否獲得改善。」

與此同時，吉利德也透露，由於入組人數不足，最早在中國啟動的重症新冠患者的臨床試驗已經停止，另一項針對中症患者的研究還在繼續進行。該公司目前有七項相關試驗正在全球展開。

澎湃新聞報導，今年2月5日，吉利德在中國武漢市金銀潭醫院，啟動瑞德西韋治療新冠肺炎的兩項臨床試驗，以確定瑞德西韋作為冠狀病毒潛在治療手段的安全性和有效性，試驗結果原訂於4月27日公布。

由於在中國同時開展的臨床試驗太多，導致病人不夠用了；瑞德西韋臨床試驗牽頭人、中日友好醫院曹彬醫生表示，太多研究擠兌了試驗資源，臨床項目招募病人變難了。

人民日報報導，由於試驗樣本不足，所以撤銷了瑞德西韋的臨床試驗。健康時報報導稱，武漢新冠肺炎的確臨床試驗太多，臨床醫生面對藥物太多很為難，不知道用哪個藥好。

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