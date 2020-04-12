新冠肺炎疫情還在延長鎖國 印、法、義發聲明

印度總理穆迪將延長全國封鎖期來保持先前取得的抗疫成果？印度德里州首席部長吉利瓦爾在11日參與線上會議後發布推文表示，印度將會繼續延長封鎖政策。而除了印度外，法國與義大利也在先前宣布要延長封鎖，共同控制疫情擴散。至截稿為止，印度與法國仍未宣布要延期至何時，義大利則要再延長至5月3日。

全國封鎖延長

根據《法國國際廣播電台》報導，印度總理穆迪為了檢視全國封鎖政策的成效，11日召開了線上會議並邀請印度各邦首席部長加入，一同商討印度在全國封鎖期滿之後的走向。印度原定在14日結束為期21天的全國封鎖期，但為了避免疫情再度失控，許多邦都希望能延長封鎖。

儘管穆迪本人並未在會後明確表示印度將延長全國封鎖期，但德里州首席部長吉利瓦爾就率先發布推文讚揚「穆迪延長全國封鎖期是正確決定」，也間接的向外界表示印度將繼續全國封鎖。但吉利瓦爾文中並未提及全國封鎖將延長多久，因此相關規範仍須等印度中央宣布。

除了印度之外，義大利也在先前無懼商家壓力，宣布要將封鎖狀態延長到5月3日。而法國也決定要延長本來只到15日的封鎖，總統馬克宏也將發佈全國演說來向國民解釋政府的防疫措施。

飢荒危機

吉利瓦爾也指出，印度現在狀況比許多已開發國家好，正是因為他們提早宣布封鎖，才能有效控制疫情。《英國廣播公司》指出，印度至目前為止確診案例約8, 000例。考量到印度有13億人口，疫情擴散狀況的確不如歐美國家嚴重。但《英國廣播公司》也特別指出，印度實際上的確診案例很有可能比8, 000高上許多。

但在全國封鎖的同時，印度也面臨著飢荒的危機。因為印度禁止境內大規模人口移動，也關閉任何非必要產業，已經造成大量的貧窮人口無家可歸，身上也沒有足夠的積蓄能維持日常生活。要如何在避免疫情擴散為前提下，不讓大量人民因饑荒死去或暴動，是印度政府需要克服的課題。

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