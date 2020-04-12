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做口罩發揮創意 烤爐、3D列印都用上

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
很難想像放進烤爐的不是披薩而是口罩，但是在當前防疫迫切需求下，什麼都有可能。（photo by Flickr）
很難想像放進烤爐的不是披薩而是口罩，但是在當前防疫迫切需求下，什麼都有可能。（photo by Flickr）

緩解口罩荒，pizza烤爐製作聚丙烯口罩、3D列印口罩耳掛都派上用場！有披薩店老闆用烤爐加熱聚丙烯來製作口罩，更有DIY達人用3D列印來量產口罩配件。雖然這些口罩完成度非100%，也未獲得當局認證，但還是有醫護人員願意使用。

披薩烤爐製作口罩

根據《BBC》報導，隨著伊利諾伊州、芝加哥來到疫情高峰，州長3月16日下令，所有酒吧和餐館停止內食服務。《迪莫披薩》餐廳也關門，老闆狄米崔·塞爾金·尼科勞聽聞各地醫護人員都出現個人防護裝備（PPE）如N95口罩、防護衣、手套短缺，他決定盡一己之力幫忙。

諮詢過幾個工程師朋友並購買了大量聚丙烯樹脂後，塞爾金·尼科勞和他的員工開始為醫護人員製作口罩，用披薩烤箱將聚丙烯加熱到足夠柔軟、可彎曲塑形，然後將其連接到泡棉條完成耳掛，他說：「了解原理以後，製作起來還蠻快的。」

3D列印製作口罩

根據《全球新聞小屋》報導，整個芝加哥都在努力生產PPE，前專利律師麥可·克利福德專職經營DIY家居裝飾YouTube，最近開始使用他的3D列印機生產防護面罩的束帶。他從全球製造商免費獲得了設計圖，當「芝加哥面具」成員運動收到500個束帶破損的N95口罩時，克利福德3D列印了一批S型鉤以便重新連接口罩。

「成品也許只有3M的95%強，雖不是完美，但總比沒有強。」克利福德說，他剛剛購買了第2台3D列印機以嘗試提高產量。非營利性製造公司MHub現在也正在使用其設備、材料和閒置工程師，來幫助芝加哥地區的醫院獲取防疫物資。

與通過批准的供應商相比，使用來自志願者、DIY製造商和中國未經審查的供應商的PPE，對醫院而言可能存在風險。但是，由於擔心被感染的可能性很高，因此，一些醫護人員似乎願意使用提供給他們的任何替代性防疫物資。【更多精采內容，詳見

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