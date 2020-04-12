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1周增47%確診！非洲、印度恐成下一波疫情震央

世界日報 / 編譯中心╱綜合11日電
非洲、印度恐成第三波爆發中心，世衛表示過早解除限制疫情恐再來。 路透社
非洲、印度恐成第三波爆發中心，世衛表示過早解除限制疫情恐再來。 路透社

過去幾周，歐美國家的新型冠狀肺炎疫情超越中國，數據不斷攀升，但過去一周包括西班牙、義大利、德國和法國等，新增確診病例逐漸放緩，疫情「震央」似乎回到亞洲，東南亞、印度等地區病例快速增長，醫療環境不佳的非洲也將成為重災區。

香港「超訊」月刊報導，專家警告，第三世界國家可能成為下一波疫情中心，且死亡人數可能超過百萬人。上海醫療救治專家組組長張文宏表示，印度和非洲出現新冠疫情流行，恐怕會變成持久戰。他說，全球疫情取決於控制得最差，而不是最好、最早的國家，「只要世界上還有一個國家沒有控制好」，這個病毒就會向全世界蔓延。

印度1日有1834例確診，在3月31日則為1251例，一舉增加47％。該國6日累計達4067例，109人死亡。令人擔憂的是，印度尚未大規模檢測病毒，截至3日只有約6.6萬人受檢測。

非洲最早則於2月14日在埃及出現首例，到4月6日單日大幅增加到9457例，暴增至兩周前的4.7倍，死亡442例；7日更達1萬267例，死亡492例；非洲54國只剩下島國葛摩與賴索托還為淪陷。

另有美國學者警告，最壞情況下，印度13億人口中可能至少數百萬人感染新冠病毒，成為世界之最。印度專家則認為，如果放任不管，接下來一年可能有多達5億印度人感染。

世衛：不宜過早解除限制

另據新華社報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞10日在記者會上表示，新冠病毒正在非洲農村地區擴散，目前有超過16國出現感染群病例和社區傳播。世衛呼籲非洲各國採取緊急應對措施，加強現有公共衛生和初級衛生保健基礎設施，同時呼籲20國集團（G20）加快對非洲抗疫的支持。

此外，譚德塞表示，部分國家已計畫解除居家隔離等措施，但過早解除限制可能導致疫情捲土重來。

新冠肺炎 COVID-19

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