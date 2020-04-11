「我很難受！」新冠肺炎患者死前呼救40次 臨終不斷求止痛

66歲的露安.達根(LouAnn Dagen)原本居住在密西根州Metron of Cedar Springs 療養院；她在確診新冠病毒死亡後，才被發現生前曾多次向亞馬遜(Amazon)智慧語音助理Alexa求救大呼「我很難受」，甚至尋求報警，但未能獲得幫助便離世。

露安是已更名為Mission Point的療養院內新冠肺炎確診的31名居民之一，在院內隔離。

露安的姊姊佩妮.達根(Penny Dagen)表示，露安上周在院內出現喘不過氣的症狀，但院方表示她沒有發燒。到了4月2日，露安身體脫水，表示非常口渴，因此才打點滴注入生理食鹽水。

但在4日早晨，她的血氧濃度和血壓下降被送醫。儘管在救護車上能夠與急救人員交談，但被送進Mercy Health Saint Mary`s醫院的急診室後，卻出現痙攣，隨後宣告不治。

但佩妮之後才發現，露安曾對Amazon Echo Show發出求救，喊出「Alexa幫幫我。」在人生最後三至四天，她呼救40多次。

佩妮說，妹妹一定希望將故事和大眾分享，讓人了解新冠病毒的可怕。露安說：「我很難受，我必須找個辦法止痛；Alexa，我真的很痛，你能幫我嗎？」

她甚至一度用語音助理向警察求救說：「我該如何報警？」錄音顯示，智慧裝置曾告訴她最近警局的方向。

佩妮表示，院方醫療人員當下已讓露安服用止痛藥；療養院營運長普魯特(Paul Pruitt)說，因為家屬無法探訪，語音助理是露安和姊姊的聯絡方式；並表示露安在院內受到非常完善的照護，皆符合醫療標準。

普魯特說：「當下症狀來得突然，在醫療團隊建議下，立刻送往醫院；10多年來她是大家庭的一分子，我們為她的離去感到悲痛。」

露安10年前中風後便住進療養院，長期患有糖尿病和高血壓；最終她的死因被判定為新冠肺炎、糖尿病和高血壓。

佩妮說：「醫院打給我告知接上了呼吸器，問我如果心臟停止，是否要進行心肺復甦術(CPR)急救。我說，她不會想要這樣。」通話後半小時，露安便沒有生命跡象。