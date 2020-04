研究報告指新冠病毒有三系統 東亞、美國、歐洲各不同

新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球,至今有超過160萬人確診、10萬人喪生。有來自英國及德國的科學家利用基因網絡技術,重塑病毒的初期演變路徑。

美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,PNAS)在4月8日刊登一篇由英國劍橋大學遺傳學家福斯特博士(Dr Peter Forster)及研究團隊撰寫報告,他們分析首160名確診者的病毒基因組,經過排序後發現病毒曾有多次異變。

該批病毒基因組樣本在去年12月24日至今年3月4日之間取得,研究團隊以考古學DNA序列史前人口的技術,得出病毒演變成三個系統,他們以A、B、C分類。

研究指,被稱為「人類最早病毒基因」的A系病毒與蝙蝠及穿山甲身上發現的病毒非常接近,並在疫情最初爆發的武漢找到,令人意外的是,A系病毒卻不是武漢最流行的類型。A系病毒主要在美國及澳洲患者身上發現,另外曾在武漢居住的美國人亦有同類型病毒。

B系病毒則是由A系病毒經過兩度異變後產生,包括武漢在內的東亞地區樣本大多都是B系,而在東亞地區以外,則極為少見。

研究人員認為,之所以出現這種情況,是出於兩種可能。其一,「奠基者效應」(Founder effect),也即一群規模小而孤立的病毒,異變形成新群體,反映基因出現瓶頸情況。其二,B系病毒可能因免疫學或環境原因,適應東亞人群,並需要異變才可在東亞之外傳播。與此同時,B系病毒在東亞的變種率較低。

至於C系病毒則是B系的直系變種,是B系的「女兒」,在法國、義大利、瑞典及英國的早期病例樣本上都有找到,屬歐洲的主要類型。該研究的中國大陸的樣本中沒發現C系病毒,但在新加坡、香港及韓國的樣本中找到。

研究亦指出,義大利其中一個最早的確診個案是從德國首宗病例在1月27日傳入,而另一名義大利初期患者則與新加坡群組有關。

福斯特稱,利用演化網絡分析病毒演變,有助找出其他新冠病毒的不明感染來源,從而找出阻止疫情擴散的方法。

