快訊

清明連假曾訪觀光景點 有症狀791人全陰性

疫情曙光！國內9人使用瑞德西韋 有重症患者脫險

研究報告指新冠病毒有三系統 東亞、美國、歐洲各不同

香港01 / 吳迪、凌逸德
美國紐約州的確診個案多過西班牙及義大利，不過有研究指，美國和歐洲的新冠肺炎病毒屬於不同變種。（Reuters）
美國紐約州的確診個案多過西班牙及義大利，不過有研究指，美國和歐洲的新冠肺炎病毒屬於不同變種。（Reuters）

新冠肺炎COVID-19）疫情蔓延全球，至今有超過160萬人確診、10萬人喪生。有來自英國及德國的科學家利用基因網絡技術，重塑病毒的初期演變路徑。

美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America，PNAS）在4月8日刊登一篇由英國劍橋大學遺傳學家福斯特博士（Dr Peter Forster）及研究團隊撰寫報告，他們分析首160名確診者的病毒基因組，經過排序後發現病毒曾有多次異變。

該批病毒基因組樣本在去年12月24日至今年3月4日之間取得，研究團隊以考古學DNA序列史前人口的技術，得出病毒演變成三個系統，他們以A、B、C分類。

研究指，被稱為「人類最早病毒基因」的A系病毒與蝙蝠及穿山甲身上發現的病毒非常接近，並在疫情最初爆發的武漢找到，令人意外的是，A系病毒卻不是武漢最流行的類型。A系病毒主要在美國及澳洲患者身上發現，另外曾在武漢居住的美國人亦有同類型病毒。

B系病毒則是由A系病毒經過兩度異變後產生，包括武漢在內的東亞地區樣本大多都是B系，而在東亞地區以外，則極為少見。

研究人員認為，之所以出現這種情況，是出於兩種可能。其一，「奠基者效應」（Founder effect），也即一群規模小而孤立的病毒，異變形成新群體，反映基因出現瓶頸情況。其二，B系病毒可能因免疫學或環境原因，適應東亞人群，並需要異變才可在東亞之外傳播。與此同時，B系病毒在東亞的變種率較低。

至於C系病毒則是B系的直系變種，是B系的「女兒」，在法國、義大利、瑞典及英國的早期病例樣本上都有找到，屬歐洲的主要類型。該研究的中國大陸的樣本中沒發現C系病毒，但在新加坡、香港及韓國的樣本中找到。

研究亦指出，義大利其中一個最早的確診個案是從德國首宗病例在1月27日傳入，而另一名義大利初期患者則與新加坡群組有關。

福斯特稱，利用演化網絡分析病毒演變，有助找出其他新冠病毒的不明感染來源，從而找出阻止疫情擴散的方法。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】劍橋學者：病毒來源研究目前是「燙手的山芋」

新冠肺炎｜學者：穿山甲非新冠病毒中間宿主　或是潛在自然宿主

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

見年輕病患逐一死去 護理師崩潰：只有屍袋能離開病房

校方為防疫要學生戶外「站著」用餐 網：還以為在勞改

如何無痛保持社交距離？網友提「洋傘」作為防疫道具

流產婦疑染新冠肺炎住院 出血身亡後爆出「遭醫生性侵」

相關新聞

紐西蘭新增2人不治 新冠肺炎累計1035確診4死

紐西蘭為期4週的封鎖措施進行到一半，今天通報新增兩起新冠肺炎死亡病例，儘管病故人數很低，仍是目前單日最高增幅，境內累計4...

研究報告指新冠病毒有三系統 東亞、美國、歐洲各不同

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，至今有超過160萬人確診、10萬人喪生。有來自英國及德國的科學家利用基因網絡技術，重塑病毒的初期演變路徑。

丹麥下周復課 家長憂過早解除限制措施

經過近一個月的限制措施後，部分歐洲國家疫情擴散趨緩。丹麥政府4月6日宣佈，計劃開始逐步解除因應新冠肺炎（COVID-19）疫情實施的社會封鎖措施，學校於4月15日復課。不過有家長質疑太早復課，聯署反對政府的決定。

比安全社交距離遠兩倍 研究：4公尺內仍有新冠肺炎病毒

一項新研究檢驗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）患者的醫院病房空氣樣本，發現病毒的傳播距離可遠至4公尺，...

圖表看疫情／新冠肺炎致死飆破10萬人 全球過半人口遭封鎖限制

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有185個國家（地區）傳出確診案例，病例數逾168萬，逾10萬人喪命，致死率逼近6%。

深居亞馬遜雨林也難逃疫情 巴西原民男孩喪命

巴西當局今天表示，一名亞諾馬米族原住民男孩在感染2019冠狀病毒疾病後逝世。這很令人憂心，因為一般認為，這個亞馬遜雨林部...

93歲嬤染疫治療10天出院 土耳其醫護士氣大振

93歲的土耳其老奶奶甘度茲（Alye Gunduz）染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），治療10...

我新冠肺炎今增3例、蘋果攜手Google防疫 今天必讀疫情10件事

美國約翰霍普金斯大學最新統計，全球新冠肺炎確診病例逼近170萬，超過10萬人不幸送命。疫情為何趨緩沒有答案，我們為讀者精...

義大利病死人數全球最高 川普命令提供援助

義大利的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）死亡病例為全球最高，美國總統川普今天命令政府高官協助義大利抗疫...

如何無痛保持社交距離？網友提「洋傘」作為防疫道具

新型冠狀病毒疫情擴散，日本的厚生勞働省（相當於國內衛福部與勞動部結合）也呼籲民眾避免前往「密閉空間、人員密集、密切接觸」的「三密空間」，提倡保持社交距離。而網路上也隨著這波話題，出現了將「洋傘」作為防疫道具的討論。

流產婦疑染新冠肺炎住院 出血身亡後爆出「遭醫生性侵」

近期印度傳出一起性侵案件，一位25歲孕婦因流產關係來到婆家，未料卻因出血過多被送往醫院，由於醫生懷疑她有新冠肺炎（COVID-19）的症狀，因此將她隔離，事後女子順利出院，但不久後又因出血嚴重而身亡，事後她的婆婆爆出女子在院期間曾遭醫生性侵，警方調閱監視器發現確實有2位身穿醫師袍的可疑人士出入隔離病房，目前已逮捕嫌犯做進一步調查。

德疫區15%有抗體降8成死亡率 專家：歐洲「群體免疫」加快

歐洲新冠肺炎確診人數持續增加，但德國科學家研究發現，該國最先爆發疫情的城市已達15%居民擁有病毒抗體，推測當地可能接近達到「群體免疫」，估計最終死亡人數將較預測低8成，該市可望逐步放寬封鎖。研究結果也反映歐洲其他地方達到群體免疫的速度

熱門新聞

消失的7600萬片找到了 陳時中：為14天買9片準備的

圖表看疫情／新冠肺炎致死飆破10萬人 全球過半人口遭封鎖限制

曾來台培訓 衣索比亞醫師：譚德塞發言令我困惑

7600萬片口罩不翼而飛？ 陳時中回答了

沒有大意的本錢！醫警告「台灣面臨三危機」：國人開始鬆懈

陳時中公布電郵內容 質疑WHO失職「勿一錯再錯」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。