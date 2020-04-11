丹麥下周復課 家長憂過早解除限制措施

經過近一個月的限制措施後，部分歐洲國家疫情擴散趨緩。丹麥政府4月6日宣佈，計劃開始逐步解除因應新冠肺炎（COVID-19）疫情實施的社會封鎖措施，學校於4月15日復課。不過有家長質疑太早復課，聯署反對政府的決定。

「本地」新聞網站（The Local）4月10日報導，如果丹麥週末的疫情穩定，托兒所和幼兒園的所有孩子以及12歲以下學生將於4月15日復課。首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）表示，目的是讓家長能夠在家中更有效地工作，而不必照顧小孩。

政府還與私營企業討論如何讓員工重返工作場所。除了學校之外，包括丹麥的邊界在內的其他場所將保持關閉狀態，直到5月10日。政府將再審視情況，決定是否延長限制。

復課安排的細節尚未公佈，各個市政當局和機構目前正在討論如何以及何時安全開放，做出決定後將會通知家長。

復課決定卻未有得到家長的認同，部份人擔心為時尚早，未知將如何保持社交距離，也憂慮很多學童染病並傳播病毒。有家長發起名為「我的孩子不是新冠肺炎白老鼠」的請願，希望政府重新考慮復課的決定，已經有3.5萬人參與。

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文章授權轉載自《香港01》