如何無痛保持社交距離？網友提「洋傘」作為防疫道具

新型冠狀病毒疫情擴散，日本的厚生勞働省（相當於國內衛福部與勞動部結合）也呼籲民眾避免前往「密閉空間、人員密集、密切接觸」的「三密空間」，提倡保持社交距離。而網路上也隨著這波話題，出現了將「洋傘」作為防疫道具的討論。

將這個方法投稿到推特上的是來自滋賀縣的網友@kanameshiga，他寫道：「前天去倒垃圾的時候，看到附近的阿嬤撐著洋傘走來走去，還說只要撐了洋傘就可以跟其他人保持一定的距離。我真是恍然大悟，果然薑還是老的辣！」

這篇貼文迅速地引發討論，許多網友紛紛留言，「我都沒發現！都沒人會靠近撐洋傘的人耶」、「恍然大悟呢！撐洋傘心情也會變比較好，一石二鳥呢」、「如果是透明傘的話還可以邊防禦邊講話呢！」

根據日本媒體J-Town的事後採訪，@kanameshiga表示，自己本來還以為阿嬤撐傘是因為下雨，結果她告訴他撐傘可以保持社交距離，他才恍然大悟。撐著洋傘的話，即使對方是要好的友人，也不用擔心會越靠越近，可以自然的保持妥當的距離，「況且，也有必須注意距離，卻不適合用語言表達出來的場合，用洋傘的話就可以自然保持距離，還會讓人覺得這個人很典雅呢。」