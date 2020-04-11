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政府苦勸疫情期間別出門 免疫專家卻推「外出曬太陽」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名英國警察4日勸離在布萊頓（Brighton）海灘上做日光浴的民眾。路透
一名英國警察4日勸離在布萊頓（Brighton）海灘上做日光浴的民眾。路透

新冠肺炎疫情嚴重，衛生單位要求民眾少外出群聚、保持適當社交距離以防傳染。但英國的免疫專家稱，曬曬太陽有助殺死病毒，他認為外出接觸一些陽光並沒有什麼錯。

英國首相強生（Boris Johnson）上個月23日發出強制命令，英國進入「全境封鎖」，除了民生必需與特定行業，全英停工停班；非必要或特許行為者，未來3個星期不得離開家門。由於英國新冠肺炎疫情接近高峰，政府也呼籲民眾避免在復活節假期外出，並加派警力對犯規的民眾查緝和開罰。

每日郵報報導，倫敦帝國學院實驗醫學教授歐本蕭（Peter Openshaw）日前上BBC節目談到政府的禁足令，他表示民眾知道自己遵從科學、不增加病毒散播是很重要的，但陽光有助於殺死致命病原體的遺傳物質，他認為民眾可外出坐下來、吸收一些陽光紫外線，這不會不合理或該被懲罰。

北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）在節目上回應歐本蕭，他表示理解教授的邏輯，但問題是當一兩個人開始在外面亂晃或日光浴，就會有更多人仿效，這就是為何官方要阻止民眾外出的原因。

新冠肺炎 COVID-19

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