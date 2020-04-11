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見年輕病患逐一死去 護理師崩潰：只有屍袋能離開病房

聯合新聞網 / 綜合報導
美國德州護士馬西亞斯在臉書發文，分享自己治療患者的心情。圖擷自Facebook
美國德州護士馬西亞斯在臉書發文，分享自己治療患者的心情。圖擷自Facebook

新冠肺炎COVID-19）疫情在全球肆虐，許多國家的醫療人員疲於奔命，甚至出現醫療資源不足的情況，其中美國為全球確診病例數最多的國家，前線醫療人員紛紛投入治療中，但龐大的確診數也讓他們難以負荷。近期美國德州一位護士在網路上分享自己的心情，她表示已經看過許多年輕的病患喪命，家屬仍不停打電話給病患，讓她相當難受，並崩潰稱「除了裝進屍袋以外，沒有人能離開病房」。

根據英國「每日郵報」報導，這位24歲的德州護士名叫馬西亞斯（Aleixandrea Macias），7日她在臉書發文分享自己在醫院的心情，她表示自己已經在治療新冠肺炎的病房待了11天，每日都在搶救患者，但卻有越來越多人死亡，令她感到自己的努力越來越沒用，她說到「在重症加護病房中，我日復一日地照顧著患者直到他們死亡。除了屍袋外，沒有人離開我們的病房。」

而馬西亞斯也透露醫療資源短缺，令醫護人員難以全力搶救病患，她說「我無法計算我聽過多少次『我們可以嘗試這樣做，但我們沒有』，我根本不是重症加護病房的護士，但在這病房工作的其他人也幾乎不是」，不過令馬西亞斯感到最絕望的是看到患者進入病房時的恐懼和孤單，他們在裝上呼吸器之前和家人的最後一次對話都令她感到心碎，而當患者失去知覺或死亡後，家屬的電話仍不停打來，馬西亞斯說「最糟糕的是聽到電話響了，知道有人打電話來，祈禱著能再接聽一次電話。」

馬西亞斯也提醒新冠肺炎不只有老年人或免疫能力低的人需要擔心，她說自己見過許多健康的人都因新冠肺炎而喪命，她說「這些人並不老還很年輕，許多人都沒有醫療問題，都是身體健康的人，有位病患甚至一次做過5份工作，但仍因為新冠肺炎病毒而倒下，這種病毒會殺死人」，因此她也懇求大眾多聽取醫療人員的建議，認真看待這次疫情。

新冠肺炎 COVID-19

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