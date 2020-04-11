謠傳「新冠患者跳海自殺污染海水」 廣東吳川市民瘋搶食鹽

近日廣東湛江吳川多地市民開始瘋搶食用鹽，疑因一段「美國新冠肺炎（COVID-19）患者跳海自殺」的影片四處傳播，民眾誤以為屍體會污染海水及海鹽，才出現搶鹽現象。不過，此後有媒體指出，相關影片為2014年利比亞的難民船沉沒事件。

4月10日，湛江市市場監管局發佈闢謠稱，湛江市食鹽庫存充足，價格穩定，不需要囤積和搶購，請大家不信謠不傳謠，根據生活實際需求理性採購。

「我店裡所有的鹽已經賣完了。」4月10日上午，湛江吳川市黃坡鎮一家批發商店負責人表示，4月9日起，很多市民前來搶購食鹽。「很多人說是有新冠肺炎患者污染海水，一個傳一個，就全都來買。」

該負責人表示，其經營批發商店，來搶購的既有個體商戶，也有不少市民。他的店中原本有100餘件，每件50小包，每包共40斤的食鹽庫存，4月9日已經全部賣完。「一般市民來買，都是拿8兩一包的小包裝，10包20包的買。」該負責人表示，其事先完全沒聽說有食鹽荒的說法，自己也沒有給家人囤鹽，「我不相信會有這種事情。」

4月10日上午，廣東省鹽業集團湛江有限公司工作人員表示，吳川的食鹽均由該公司統一供應，近日確實出現了很多市民搶購食鹽的情況，該公司已在抓緊安排調配，目前供應充足。

上述工作人員告訴南都記者，該公司和政府部門均有儲備食鹽，按正常儲備量至少可以保證三個月正常供應。「我們的倉庫有鹽，大家不用擔心，不需要搶。」該工作人員表示，為應對搶購，他們從4月9日7時起就一直忙碌到10日淩晨一兩點鐘，10日上午仍繼續安排調配中。

4月10日中午，湛江市市場監管局官方微信發佈闢謠，稱湛江市食鹽庫存充足，價格穩定，不需要囤積和搶購，請大家不信謠不傳謠，根據生活實際需求理性採購。對哄抬物價、囤積居奇的違法行為，市場監管部門將嚴厲打擊。

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文章授權轉載自《香港01》