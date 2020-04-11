德小鎮約14%人口免疫 專家相信可望「群體免疫」逐解封

德國小鎮岡格爾特（Gangelt）有大批民眾接受檢測，初步發現14%人口已對新冠肺炎（COVID-19）病毒有免疫力。有研究人員認為小鎮距離做到「群體免疫」並不是那麼遙遠，亦認為小鎮有望逐步解封。

岡格爾特位於北萊茵-威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）的縣城海因斯貝格（Heinsberg），鄰近德荷邊境，它是德國第一個發生疫情大型爆發的「震央」。它2月舉行過的一個嘉年華慶祝活動聚集數以千計的人，意外成為疫情「培養皿」。

研究人員從這個研究中看到，德國的死亡率為0.37%。美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）估計德國死亡率為1.98%，比之前研究所指的多5.3倍。

病毒專家施特雷克（Hendrik Streeck）稱這意味著逐解封這個小鎮是可能的。他說：「因為德國人很小心以及很自律，我們現在能夠進入第二階段。」

這個研究是歐洲第一個就病毒對整個群體造成的影響的研究。它對岡格爾特以至全球多國或地區何時能解除「封城」有很大的意涵。

岡格爾特所屬的政府與施特雷克及波恩大學（University of Bonn）一些研究員合作，調查當地400戶家庭中約1000人，檢視他們的抗體以及有沒有受感染的跡象。

根據已完成約一半以上的初步結果顯示，其中約2%居民受感染，14%則有抗體。在容許數據出現重疊的情況下，這意味鎮上15%人口已有免疫力。此外研究員指出，當中部分受感染的人是沒有病徵的。

另一名率領這項研究的教授哈特曼（Gunther Hartmann）稱，15％距離做到群體免疫的水平不是那麼遠。群體免疫是一個科學概念，指的是當群體中有60%至70%人口免疫，繼而阻止病毒進一步傳播。

哈特曼及施特雷克在一份聯合聲明中指出，此次研究的數據不能將之外推到德國其他地方，因為岡格爾特感染率高。但他們說因此有對疫情感到樂觀的理由。15%的免疫率已足夠令病毒傳播速度大幅放慢。

本身是醫生的美國耶魯大學（Yale University）社會科學研究員赫里斯塔基斯（Nicholas Christakis）指出，從這個研究看來，德國一些「重災區」距離有足夠免疫力仍有漫漫長路要走。他說從這些初步數據看來，病毒還能造成很大的破壞。

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文章授權轉載自《香港01》