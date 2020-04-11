日本愛知、岐阜縣 自行宣布緊急狀態

日本新冠肺炎確診突破六千例，日本政府七日發布「緊急事態宣言」，將東京、大阪等七個都府縣列入緊急狀態，以控制新冠肺炎疫情。但疫情嚴重度第五的愛知縣未被納入，十日自行宣布進入緊急狀態，合掌村所在的岐阜縣稍後也跟進。

位於愛知的名古屋是日本人口第四多城市，愛知一月廿六日出現首宗確診病例，目前累計確診三百零一人。

等不到政府點頭的愛知縣十日下午一時自行宣布進入緊急狀態，同樣實施至五月六日。知事大村秀章說，縣內確診人數增加，查不到感染源比率偏高，決定實施緊急狀態，呼籲民眾「自肅」減少非緊急及不必要外出。

共同社報導，日本岐阜縣知事古田肇十日下午也發表「非常事態宣言」，該縣學校停課將延長至十九日，同時提出受創產業融資制度等經濟對策、強化醫療體制。

日本全境目前累計確診人數為六○○三人，死亡一一二人。島根和鳥取分別於九日和十日出現首宗確診病例，目前僅剩東北的岩手尚未失守。