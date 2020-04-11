聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本愛知、岐阜縣 自行宣布緊急狀態

聯合報 / 編譯莊蕙嘉、記者蔡佩芳／綜合報導
日本愛知縣、岐阜縣先後自行宣布緊急狀態，岐阜縣有國人喜愛旅遊的合掌村（圖）。 圖／聯合報系資料照片
日本愛知縣、岐阜縣先後自行宣布緊急狀態，岐阜縣有國人喜愛旅遊的合掌村（圖）。 圖／聯合報系資料照片

日本新冠肺炎確診突破六千例，日本政府七日發布「緊急事態宣言」，將東京、大阪等七個都府縣列入緊急狀態，以控制新冠肺炎疫情。但疫情嚴重度第五的愛知縣未被納入，十日自行宣布進入緊急狀態，合掌村所在的岐阜縣稍後也跟進。

位於愛知的名古屋是日本人口第四多城市，愛知一月廿六日出現首宗確診病例，目前累計確診三百零一人。

等不到政府點頭的愛知縣十日下午一時自行宣布進入緊急狀態，同樣實施至五月六日。知事大村秀章說，縣內確診人數增加，查不到感染源比率偏高，決定實施緊急狀態，呼籲民眾「自肅」減少非緊急及不必要外出。

共同社報導，日本岐阜縣知事古田肇十日下午也發表「非常事態宣言」，該縣學校停課將延長至十九日，同時提出受創產業融資制度等經濟對策、強化醫療體制。

日本全境目前累計確診人數為六○○三人，死亡一一二人。島根和鳥取分別於九日和十日出現首宗確診病例，目前僅剩東北的岩手尚未失守。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

日本疫情持續擴散 47行政區僅剩岩手縣為最後堡壘

接二連三 合掌村所在日本岐阜縣也宣布緊急狀態

名古屋所在地 日本愛知縣獨自宣布進入緊急狀態

汽車重鎮愛知縣 將進入緊急狀態

相關新聞

俄國新增1786例新冠肺炎確診 累計近1萬2千例

俄國10日新增1786例新冠肺炎確診病例，累計1萬1917例，新增18人死亡，累計94人死亡。

英相強生轉入普通病房 政府呼籲大眾不要到處趴趴走

英國首相強生先前因新冠肺炎病情加重住進加護病房，但目前病情好轉，9日晚間已轉入普通病房。由於英國新冠肺炎疫情接近高峰，政...

「北歐式」防疫更有效？旅挪威台人揭真相

為了防止疫情蔓延，挪威首相於3月12日宣布為期兩週的限制型防疫措施，其中包括全國各級學校關閉；所有藝文、體育活動賽事取消；健身中心、游泳場館、美容美髮、身體護理、刺青店等設施及場所暫停營業；餐廳、酒吧、夜店及戶外型休閒場所關閉，但部分餐飲業的外賣和外送服務可維持；醫療場所限制出入，醫護人員限制出境；自國外返國的民眾一律居家隔離兩週等等。

影／紐約新冠死亡數創新高 空拍曝壕溝集體埋葬

美國紐約州新冠肺炎確診患者10日來到16萬1807人，甚至超越全球排名第二的西班牙，死者人數也達7067人，這也促使當局...

疫情燒進沙烏地阿拉伯王室 家族150人染病

美國媒體今天報導，沙烏地阿拉伯王室家族有多達150名成員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），讓這個君主專制國家...

圖表看疫情／全球新冠肺炎病例數破161萬 東南亞疫情升溫

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有185個國家（地區）傳出確診案例，病例數逾161萬，約9.7萬人喪命，致死率逼近6%。

英國新增980新冠肺炎死亡病例 創單日最高

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天指出，英國過去24小時內新增980起2019冠狀病毒疾病（COVID-...

日本增589確診單日新高 累計首度破6000例

新冠肺炎疫情全球蔓延，日本今天新增589例確診病例，其中東京添189例，雙雙創單日新高。鳥取縣首度有確診病例，僅東北岩手...

日本愛知、岐阜縣 自行宣布緊急狀態

日本新冠肺炎確診突破六千例，日本政府七日發布「緊急事態宣言」，將東京、大阪等七個都府縣列入緊急狀態，以控制新冠肺炎疫情。但疫情嚴重度第五的愛知縣未被納入，十日自行宣布進入緊急狀態，合掌村所在的岐阜縣稍後也跟進。

又是聚餐惹禍！日神戶一警察署辦署長歡迎會釀7人確診

日本兵庫縣神戶西警察署上月27日在居酒屋舉辦署長歡迎會，參加聚餐的警察幹部有三人確診，並傳染給四名同僚，累計七人確診，1...

紐約州新冠肺炎確診病例突破16萬 超越其他國家

根據美國約翰霍普金斯大學統計，美國紐約州新冠肺炎確診病例累計16萬1807例，超越美國之外任何一個國家。

新加坡新增198起新冠肺炎病例 總病例破2000

聯合早報網報導，新加坡新增198起新冠肺炎病例，總病例突破2000起。移民與關卡局大樓、新加坡國立大學醫院一個裝修工地，...

熱門新聞

消失的7600萬片找到了 陳時中：為14天買9片準備的

台灣口罩到中美洲了！吳釗燮諷：這是來自台灣的攻擊

圖表看疫情／全球新冠肺炎病例數破161萬 東南亞疫情升溫

一級上將軍禮送別 郝柏村今安葬五指山國軍公墓特勳區

再增一死！ 我國累計六名新冠肺炎死亡案例

新制上路！ 觀光景點、夜市及寺廟 今起人流管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。