聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本愛知、岐阜縣 自行宣布緊急狀態
日本新冠肺炎確診突破六千例，日本政府七日發布「緊急事態宣言」，將東京、大阪等七個都府縣列入緊急狀態，以控制新冠肺炎疫情。但疫情嚴重度第五的愛知縣未被納入，十日自行宣布進入緊急狀態，合掌村所在的岐阜縣稍後也跟進。
位於愛知的名古屋是日本人口第四多城市，愛知一月廿六日出現首宗確診病例，目前累計確診三百零一人。
等不到政府點頭的愛知縣十日下午一時自行宣布進入緊急狀態，同樣實施至五月六日。知事大村秀章說，縣內確診人數增加，查不到感染源比率偏高，決定實施緊急狀態，呼籲民眾「自肅」減少非緊急及不必要外出。
共同社報導，日本岐阜縣知事古田肇十日下午也發表「非常事態宣言」，該縣學校停課將延長至十九日，同時提出受創產業融資制度等經濟對策、強化醫療體制。
日本全境目前累計確診人數為六○○三人，死亡一一二人。島根和鳥取分別於九日和十日出現首宗確診病例，目前僅剩東北的岩手尚未失守。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言