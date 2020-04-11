新冠疫情：入境德國需強制隔離 義大利或延長封鎖

（德國之聲中文網）為應對新冠疫情，德國對所有入境者實施的強制隔離措施本周五（4月10日）生效。在法蘭克福國際機場執勤的聯邦警察當天早上開始告知返德人員相關措施。根據新規，德國和歐盟公民以及在德國擁有長期居留權的外國人，一旦前往國外並逗留數天，返回德國後必須強制居家隔離十四天。不具備"有說服力理由"的人士不得入境德國。外交官、商務人士以及醫務人員不受這一規定的限制。這項規定的有效期初定至4月19日。

在控制輸入型病例的同時，目前來看，德國國內限制公共生活的措施正在發揮作用。德國衛生部長施潘（Jens Spahn）9日向媒體表示："新增感染人數正在趨平，我們再次看到的是線型增長，而不是3月中呈現的動態指數級增長。"

根據德國疾控權威機構羅伯特·科赫研究所（RKI）周五公布的數據，截至當地時間10日零時，德國累計新冠確診病例升至113525例，較前一日增加5323例；累計死亡2373例，較前一日增加266例。

中國外貿企業面臨"雙向擠壓"

與此同時，中國的新增確診病例依舊保持在兩位數。中國國家衛生健康委員會的最新數據顯示，4月9日全國報告新增新冠肺炎確診病例42例，其中38例為境外輸入病例，4例為本土病例；新增死亡病例1例。全面解封的湖北省無新增確診病例。

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相比中國的疫情，該國外貿企業的處境則並不樂觀。中國商務部周五表示，受疫情影響中國外貿企業面臨的形勢異常嚴峻復雜，不穩定、不確定因素顯著增多，中國的加工貿易受疫情的影響更為快速直接，面臨需求端和供給端"雙向擠壓"。商務部外貿司司長李興乾在一場新聞發布會上介紹，中國加工貿易進口以中間品為主，佔加工貿易進口額的80%以上，主要來自亞洲周邊國家。受疫情大流行的影響，相關國家零配件的供應能力明顯下降，影響到中國加工貿易增值再出口。

而目前中國正在大量出口防疫物資，但是也有接收方對中國物資的質量表示懷疑。為此，中國海關總署周五稱，即日起將對醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、醫用手套、醫用護目鏡等醫療物資實施出口商品檢驗，以加強醫療物資出口質量監管。此前，中國官員曾表示，對於中國一些出口醫療物資質量不過關的報導並未客觀反映事實全貌，這其中有中外產品的質量標准不同、使用習慣上存在差異等原因，接下來中國將加快出口更多國際社會所需要的醫療物資。

媒體：義大利將延長限制措施至5月

歐洲重災區西班牙和義大利的疫情也有所放緩。西班牙衛生部周五通報，在過去24小時內，西班牙新增4576起冠病確診病例，新增死亡病例605起，這是過去17天以來的最低單日新增死亡數。西班牙目前累計確診157022，累計死亡15843例。隨著新增死亡和確診人數下滑，西班牙政府正在研究如何逐步解除封鎖。此前，政府將封鎖時間延長至4月25日。

據義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）報道，為免遭第二波新冠疫情的襲擊，義大利將延長大部分限制措施至5月3日。據報道，義大利總理孔特將於周五或周六頒布法令，禁止人們在公園散步或逗留。該報還指，義大利總理將允許包括部分農業機器生產商在內的少數企業復工。義大利於3月9日開始實施全國性的封鎖措施，其中包括禁止所有不必要的經濟活動以及關閉大多數商店，這一政策原定於4月13日到期。

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義大利當局公布的最新數據顯示，在過去24小時該國新增4204個確診案例，相比前一天的3836例稍有回升，是自5日以來的最大升幅，而全國累計共有143626人確診。

另外，繼德國研究人員估算各國檢測到的新冠病毒確診人數僅僅約為實際感染數的6％後，奧地利也有研究表明，該國的實際感染人數可能高達28500人，遠高於官方公布的約8500個確診病例。這是奧地利索拉民調公司（SORA）公布的最新研究結果。如果數字可靠，則意味著奧地利總人口的0.33%已被感染。

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