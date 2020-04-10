瘋搶「特效藥」 羥氯奎寧遭囤積 紅斑狼瘡藥告急

總統川普多次強推羥氯奎寧(Hydroxychloroquine)是新冠「特效藥」，該藥已出現囤積現象，導致主要服用人群—紅斑狼瘡、風濕性關節炎患者面臨藥物緊缺，影響最巨的是紐約市；但有醫生表示，此藥的臨床證明不足，未來幾周對該藥期望值會降低。

紅斑狼瘡亞裔關懷聯盟(Lupus Asian Network)計畫主任顏小源9日在紐約表示，3月初開始就接獲多名病患反應，原本一次可從藥店獲得三個月劑量，因為藥品不足，只能領取一個月劑量，此情況在紐約州和加州尤其明顯。

顏小源表示，自從川普總統開始力推羥氯奎寧治療新冠病毒，媒體也經常報導，導致靠該藥治療的紅斑狼瘡病患，每次可在藥店領取的劑量從三個月減至一個月，有時甚至要候補；不過除了紐約市，其他城市該藥供給還算充足。

顏小源說，羥氯奎寧雖然有副作用，但相比其他藥物副作用較小，所以是紅斑狼瘡患者普遍使用的藥物，不過長時間服用會出現失明、心律不整、嘔吐等副作用。

紐約特別外科醫院( Hospital for Special Surgery)主任醫生、風濕病科主任克羅(Dr. Mary Crow)9日表示，紐約長老會醫院(New York-Presbyterian Hospital)從收治新冠患者之初就開始使用羥氯奎寧，臨床經驗顯示，該藥並非治療新冠患者的有效藥。

克羅說，未來幾周大眾對羥氯奎寧治癒新冠肺炎的期望值會降低，注意力會轉移至其他藥物上。

3月29日，聯邦食品暨藥品管理局(FDA)發布緊急授權，允許羥氯奎寧用於新冠病毒治療；紐約州衛生廳官員本周表示，已將羥氯奎寧送往紐約56家醫院，提供至少4000名患者每人為期約四至到十天的治療。