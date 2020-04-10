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佛奇精算下修「社交距離奏效 死亡人數可降至6萬」

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合9日電
為防範新冠病毒疫情擴散，花蓮門諾醫院在候診、領藥的座位區間隔貼上「請勿登座」提醒單張，要求民眾保持社交距離。圖／門諾醫院提供
為防範新冠病毒疫情擴散，花蓮門諾醫院在候診、領藥的座位區間隔貼上「請勿登座」提醒單張，要求民眾保持社交距離。圖／門諾醫院提供

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)9日表示，為防範新冠病毒疫情擴散而要求民眾保持社交距離的措施已奏效，全國死亡人數預估將下修至6萬人，紐約州長與市長也稱社交距離有助平緩疫情升高趨勢；不過，司法部長巴維理(William Barr)認為，有些州政府防疫措施太嚴格，呼籲5月起放寬限制。

佛奇9日表示，若民眾全面保持社交距離，新冠肺炎死亡人數可望下降近至6萬人，而非原先預估的10萬至24萬人。

「實際數據告訴我們，我們保持物理距離的減疫措施確實帶來正面效果，我相信我們會看到疫情減緩。」佛奇說，「預估死亡人數會似乎更接近6萬人，而非10萬到20萬人。」

佛奇並未說明這項預估採用哪種模型，但白宮專家依據的華盛頓大學(University of Washington)模型也同樣下修美國新冠肺炎死亡人數，預計到8月4日有6萬415人死亡，而非先前預估的10萬人。

不過向來支持川普總統的巴維理8日則表示，部分州政府防疫措施過於嚴格，恐有侵犯民眾權利的疑慮，他認為下個月開始應放寬限制。

雖然他認為聯邦與州政府在緊急時刻有權限制人民自由，但聯邦政府一直關注疫情發展，並強調政府官員應該注意，他們實施的嚴格措施必須有十足正當的理由。

「過了4月底之後，我認為我們應該讓人民更適應當前情況。」巴維理說，「不該只是告訴他們回家躲在床上，而是允許民眾採取社交距離或其他方式保護自己。」這是巴維理目前對政府防疫措施最全面的評論，他擔心禁止教會集會恐侵犯民眾宗教自由權；對於部分專家認為有必要「追蹤民眾」以找出並隔離確診者，巴維理也表達顧慮，他認為有其他方法保護民眾。

而在疫情重災區紐約，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)和紐約市長白思豪(Bill de Blasio)各自在記者會上表示，保持社交距離和限制非必要營業有助緩和疫情。

葛謨指出，新冠肺炎病患住院、插管和送進加護病房的比例皆下降，「我們的努力逐漸展現成效，比任何人預估的成效更好。」

但葛謨也警告，不該低估此病毒，紐約民眾還不能鬆懈，一旦放棄防疫，感染人數將再次上升。

白思豪也謹慎保持樂觀態度，他表示紐約市仍在防疫第一階段，目前仍須大量檢測；他預計5月或6月可邁入第二階段，屆時傳播率可望低到可以追蹤。

新冠肺炎 COVID-19

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