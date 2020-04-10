一滴血驗抗體？ 居家檢測組 準確度不靠譜

號稱可以讓民眾在家自己動手完成的新冠病毒抗體檢測組，原本被看好是對抗疫情的新興利器，只要從手指採集一滴血液，就能測知是否曾經感染病毒，體內是否已有抗體；但獲英國政府委託而進行試用實測的英國牛津大學研究人員指出，檢測結果準確度有問題，並不可靠。

這項新穎的檢測器研發完成後，讓不少科技業者、醫療廠商甚至各國政府對於這套居家檢測組抱持期望；但牛津大學公布的實測結果卻澆了一盆冷水。

牛津大學(Oxford University)醫學教授貝爾(John Bell)本周稍早在牛津大學網站發表研究報告寫道，到目前為止研究團隊測試過的所有病毒抗體居家檢測組，完全沒有任何一份準確度達到使用標準。貝爾率領的研究團隊受到英國政府委託，對病毒抗體檢測組展開試用實測。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，英國政府先前已經對廠商下了訂單，訂購數百萬份病毒抗體居家檢測組，如今將要求退費。

貝爾在研究結論中表示：「很遺憾的，我們到目前為止檢視過的所有檢測組，效果都不好。」

他指出：「我們發現許多錯誤的陰性檢測結果，我們也看到許多錯誤的陽性反應。」

貝爾表示，到目前為止，全球各國都還沒有找到符合標準的病毒抗體居家檢測組；他表示，或許接下來會有合格的檢測組出現，但時間方面估計還要等上至少一個月。

白宮疫情因應小組重要成員、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇8日對「美國醫學會期刊」(JAMA)表示：「所有的檢測組都必須通過驗證才行，否則就等於踏上一條可能嚴重誤導的道路。」

西班牙政府上周也表示，向一家歐洲廠商訂購、在中國製造的病毒抗體檢測組，由於準確度發生問題，已經退貨。