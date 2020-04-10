藥廠競速研發！候選疫苗 搶做人體實驗

隨著新冠肺炎疫情持續擴大，愈來愈多科學家投入研發疫苗，許多家製藥公司更表示他們以前所未有研發速度來製造疫苗，目前已陸續有候選疫苗進入人體試驗階段。

總公司位於馬里蘭州的製藥公司Novavax於8日表示，5月將在澳洲進行疫苗的人體試驗；另一家開發幹細胞再生技術的製藥公司Mesoblast也宣布，在國家衛生研究院(NIH)協助下，已有240名病患接受他們的疫苗做為臨床試驗。

生技業者Moderna開發的疫苗已在3月15日展開臨床試驗，而聯邦衛生福利部日前也投資5億元，贊助嬌生公司(Johnson & Johnson)研發疫苗，預計9月會進入臨床試驗。

此外，國內有研究學者近日開發一款新型疫苗，使用非傳統皮下或肌肉注射，而是較淺層的「皮內注射」(skin-deep shot)；該疫苗為生技公司Inovio Pharmaceuticals的候選疫苗，現在正進入安全試驗的階段。

這些初步的研究都是為了能確保疫苗在第一階段就能通過人體安全試驗，日後才能進行更多長期性試驗；但倘若這次的試驗結果良好，到疫苗通過所有試驗後問世還需要至少一年的時間。

目前大多數的疫苗都是以不同的方式來攻擊病毒的棘蛋白為主，但這也增加試驗上的難度；Inovio的研究員將病毒的遺傳密碼包裹在合成的DNA中做為疫苗，注射到體內後細胞會像小型工廠般開始製造對人體無害的蛋白細胞，藉此讓免疫系統產生抗體。

Inovio的皮內注射疫苗也分兩劑，由40名健康的志願者在堪薩斯城及賓州大學研究實驗室進行接種；全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)8日在美國醫學會(American Medical Association)廣播節目上更表示：「我們有很多候選疫苗，這絕對是個好消息！」