輝瑞研發新藥拚進度 可阻病毒在體內蔓延

輝瑞藥廠(Pfizer)9日宣布，已領先發現一種藥物，具有遏制新冠病毒在人體內蔓延的功效，希望能在今年第三季展開臨床試驗；另外，聯邦政府將於10日停止補助新冠肺炎的檢測，許多檢測站也將因此而關閉，引發許多地方官員不滿，更抱怨全國檢測量不足。

輝瑞科研長多斯登(Mikael Dolsten)表示，這種可望治療新冠病毒的藥物，在臨床試驗前已顯露正面功效的跡象，將可「反制病毒在人體內蔓延。」

多斯登透露，按原先計畫，治療新冠病毒的藥物本打算在今年底進入臨床試驗，現在則希望在第三季便展開，意味進度已超前。

輝瑞另與德國生技公司「BioNTech」合作研發的新冠疫苗也按進度，可望在本月底進入人體試驗；多斯登表示，兩公司3月才宣布合夥，而疫苗按步就班，本月底將進入人體試驗；輝瑞目前希望假如疫苗成功，醫療法規單位批准，那麼「2020年底可供應數百萬劑疫苗。」

多斯登表示，這樣子比原先預期的耗時18個月遠快得多，只花半數時間便辦到。

針對許多檢測站將因聯邦停止補助而關閉，疫情重災區之一賓州郊區蒙哥馬利郡(Montgomery County)委員會主席薇拉莉‧艾庫許(Valerie Arkoosh)表示，當地一處「得來速」檢測站目前每日檢測250人，若缺少聯邦的補助，該郡將無法負擔檢測工具和支出。

衛生福利部官員表示，許多社區的檢測站不會在補助停止後關閉，但將在10日後交由地方政府管理；聯邦急難管理局(FEMA)發言人則表示，當局會確保地方政府能保持彈性和自治，安排檢測站運作模式，並會依據各地區狀況來提供檢測所需的醫療資源。

儘管如此，艾庫許仍認為，雖然當地醫院各自有檢測站，但沒有聯邦補助的檢測站之後，這些醫院是否能應付更龐大的檢測量還不得而知。