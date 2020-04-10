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美國「戰略醫用儲備」見底：聯邦的防疫共濟與猜忌

英首相離開加護病房 專家護航政府抗疫做法

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圖／德國之聲
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(德國之聲中文網)本周因病情惡化而被送入加護病房的英國首相約翰遜（Boris Johnson）周四(4月9日)傳出已從加護病房轉至普通病房。英國首相辦公室發言人表示：「首相今晚已從加護病房移至普通病房，醫院將密切觀察他的復原狀況。首相目前精神很好。」

美國總統特朗普在消息傳出後，立即於推特上表達祝福。他寫道：「好消息！英國首相約翰遜已離開加護病房。祝你早日康復！」約翰遜的未婚妻則是在推特上發了一連串鼓掌圖恭喜約翰遜轉好。

同一天，英國政府出面替自己處理疫情的方式緩頰。

英國首相約翰遜雖然最後仍然宣布實施封城，但在疫情爆發的初期，他的應對方式比其他歐洲國家來得溫和。

此前，路透社的一個調查報導指出，英國政府的科學顧問委員會預設像英國這樣的民主國家，不可能採取跟中國相同的強硬措施，因此一直到了三月中，英國團隊才開始仔細研究中國的封城措施。

對此，英國政府的首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）周四出面替科學委員會緩頰。他表示，英國有及時將中國的封城措施納入參考，告知人民該如何對抗新冠疫情。他說：「我們其實整個二月都在規劃封城措施，而不是等到三月才開始訂定相關准則。」

張慈/楊威廉 (路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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