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法防護衣一撕就破是「中國送的」？院方闢謠怨：很困擾

聯合新聞網 / 綜合報導
法國醫護人員的防護衣品質不良，一穿就破。 圖／截自Cyril Navarro-Diaz臉書影片
法國醫護人員的防護衣品質不良，一穿就破。 圖／截自Cyril Navarro-Diaz臉書影片

新冠肺炎COVID-19）疫情緊張，各國醫療用品供不應求，紛紛向疫情趨緩的國家尋求協助。然而近來接連傳出向中國採購的用品品質不佳的消息，網路更流傳法國護理人員的防護衣一撕就破的影片，更加深此不良印象。

全球新冠肺炎確診數飆高，除了一般人防疫必需的酒精、口罩外，病患、一線人員的防護用品更是重中之重，不可輕忽。然而近期向中國採購相關用品的歐美國家卻頻頻跳腳，不是口罩不合標準，就是檢測試劑錯誤率過高，日前更有段影片呈現「中國贈與法國的防護服品質差到一穿就破」，引爆連串激烈討論。

此段由法國醫護人員流出的影片中，可發現防護衣脆弱到輕輕一扯就碎裂，一名醫護人員重新拆開新防護衣準備穿上，剛套上去手就捅破一個洞，隨手一拉袖子就掉下來，地上還有一堆殘破碎布，品質差到令人驚訝的地步，更有消息指出，此批防護服是中國贈送給法國的！讓網友紛紛吐槽：「中國想的真周到，薄紗有法國的靜謐美」、「環保隔離衣，吹彈可破」、「挖，穿了之後羽化登仙耶」、「夭壽，這種東西不能開玩笑，不如不要捐」，更表示「連711雨衣都比這個耐磨」、「輕便雨衣都比他強」。

不過，綜合法媒報導，此段影片為法國馬賽一間醫院的醫護人員所拍攝，這些防護服也非來自中國，而是在疫情發生前便進貨的庫存，因為存放不當導致箱子受潮，防護衣變質才會一撕就破。院方發現這批防護衣有問題後，便立刻更換一批給前線醫護，並未讓醫護人員或病患使用。

院方也表示，影片原本只在員工內部群組中流傳，拍攝的護理人員也未允許公開，現在被非院內人士任意傳出並放到社群媒體上傳播，引發群眾質疑，也帶給他們相當大的困擾。

新冠肺炎 COVID-19

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