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呂若瑟神父募款6天破億 義媒盛讚台灣人寬厚報恩

中央社 / 羅馬10日專電
八十一歲義大利籍神父呂若瑟為故鄉求救，七天收到善款一億五千萬，讓他非常感動。 記者羅建旺／攝影
八十一歲義大利籍神父呂若瑟為故鄉求救，七天收到善款一億五千萬，讓他非常感動。 記者羅建旺／攝影

常住台灣的義籍神父呂若瑟為新冠肺炎疫情肆虐的故鄉募款，台灣人6天內捐款破億，這則消息在義大利也受到媒體廣泛報導。義媒盛讚台灣人宅心仁厚，從不忘記過往所受之恩。

義大利最大財經報紙「24小時太陽報」（Il Sole24 Ore）影音新聞報導，台灣東部城市宜蘭的居民大排長龍，為了到羅東聖母醫院捐款幫助義大利，短短六天捐款就超過280萬歐元（最後金額約新台幣1.5億元），這筆資金將用於購買醫療物資，送到義大利協助對抗疫情。

財經網媒「商報」（business.it）則以「台灣人的寬宏心胸」為標題報導，在全世界許多向義大利伸出援手的國家當中，來自台灣的援助特別令人感動，因為台灣人是因50年前經歷經濟生活瓶頸時，曾受過義大利神父的恩惠，現在看到神父故鄉有難，立刻主動伸出援手。

商報強調，台灣的國際處境並不容易，但總統蔡英文宣布向歐盟、美國捐贈千萬片口罩，其中50萬片將捐給義大利，加上台灣民眾自發踴躍向義大利捐款，這些是非常強烈、令人感動的訊息，讓義大利人感受到來自台灣的溫暖。

網媒「國際郵報」（The Post Internazionale）的標題指出，「台灣人絕不會忘記過去所受的恩惠」。報導說，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊全球的時刻，也不乏國際團結的典範，例如台灣民眾為了感謝二次世界大戰後到台灣奉獻的義籍神父，排隊捐款幫助義大利。

網媒「義大利商業報」（Affari Italiani）與Askanews通訊社也都報導了台灣人排隊向義大利捐款的新聞。網媒Tiscali News特別強調，台灣人默默地向義大利伸出援手。

新冠肺炎 COVID-19 捐款 神父 疫情

延伸閱讀

不能助人為何要捐？肺炎疫情中的「無效利他主義」

收億元捐款 義神父盼買防疫物資

發起對義國募款 呂若瑟請楊志良喝一口紅酒

台灣人為何捐1.5億？ 他揭神父為台奉獻60年善舉感動大票網友

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