「難熬的一周」美43萬確診 連2日近2000死

聯合報 / 編譯林育正／綜合報導
美國華府一名醫護人員穿戴防護裝備，準備協助一名疑似新肺病患就醫。（路透）
美國華府一名醫護人員穿戴防護裝備，準備協助一名疑似新肺病患就醫。（路透）

美國新冠肺炎疫情接連兩天死亡人數超過一千九百人創新高紀錄後，累計死亡人數超過一萬四千人，確診病例新增三萬二千多例後，九日累計達四十三萬五千多例。全國過敏和傳染病研究所所長佛奇表示，死亡人數將在本周達到高峰，之後將開始和緩，美國死亡人數有望低於先前預期。

在截至美東時間八日晚間八點半的前廿四小時期間，有一九七三名新冠肺炎病患死亡，為疫情爆發以來死亡人數最多的一天，超過前一天的一九三九人；約翰霍普金斯大學的資料顯示，七日死亡人數比過去任何一天，還要多了百分之五十。

聯邦疾病防治中心（CDC）資料顯示，目前全美死亡人數已至少一萬四八○八人，以為期十二個月的區間計算，已超過二○○九年的H1N1疫情。

佛奇則表示，這周隨著確診人數接近高峰，住院人數下降，但死亡人數將持續攀升。佛奇說：「這會是非常難熬的一周，但這周之後將開始好轉。各項防疫措施毫無疑問會減緩疫情擴散，我們需要持續執行。此刻疫情才要邁向高峰，絕不能停止防疫。」

最新資料顯示，全美新冠肺炎死亡人數預計將低於先前白宮評估的十萬至廿四萬人。華盛頓大學健康指標和評估研究所上周預測在八月四日前將達到九萬人死亡，如今也將數字下修至六萬○四一五人。防疫團隊顧問羅斯表示：「以現有資料來看，保持社交距離的政策是有效的，讓疫情出現轉機。」確診超過十五萬、死亡超過六千的重災區紐約州，州長郭謨認為，保持社交距離讓住院人數降低。

另外，美國防部官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），停泊在關島的羅斯福號航空母艦上，約有二百八十六名官兵驗出對新冠肺炎呈陽性反應。

全球迄今累計已有一百五十萬人確診，八萬九千人病故，且幾乎沒有國家能免於疫情。

英國八日也通報，累計確診和死亡人數各破六萬和七千。首相強生連續第三夜在加護病房度過，據稱病況「正在改善」，可以自己坐在床上。

法國累計確診和死亡病例各超過十一萬和一萬人，當局準備延長嚴格的封鎖措施。而西班牙和義大利儘管有初步跡象顯示疫情可能已達到高峰，但兩國每天仍有數以百計患者喪命。

新冠肺炎 COVID-19

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