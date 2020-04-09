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日本星巴克850家分店停業 引來大批民眾朝聖搶買

香港01 / 記者王芷甯／綜合報導
東京蒲田的分店門外吸引大批民眾排隊。圖擷自twitter
東京蒲田的分店門外吸引大批民眾排隊。圖擷自twitter

日本4月8日起於東京、大阪等7個城市實施「緊急狀態」，藉此控制新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情。不少連鎖餐飲店舖均響應政府呼籲暫停營業，其中日本星巴克咖啡宣佈由4月9日起，該7個城市的分店全部停業，結果吸引粉絲排隊，搶在關店前買「最後咖啡」。

日本政府實施「緊急狀態宣言」後，日本星巴克咖啡於4月8日宣佈，由4月9日起，東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫及福岡7個城市約850間分店全線暫時營業，其餘分店則會縮短營業時間，直至另行通知。這個消息隨即在社交網站上被廣泛分享，同時部分星巴克分店外更出現人龍，其中東京蒲田的分店門外有逾50人排隊。

日本星巴克咖啡在全國擁有超過1,500間分店，其中不少成為當地人和旅客的必到景點，如今因為疫情暫停歇業，讓人不免有些惋惜。

日本星巴克店員為顧客寫下後會有期的訊息。圖擷自twitter
日本星巴克店員為顧客寫下後會有期的訊息。圖擷自twitter

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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