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英相強生ICU待第三天「已能坐起」 加國副外長確診

世界日報 / 編譯中心／綜合8日電

英國首相強生在加護病房治療進入第三晚，病況持續改善。英國現階段的封鎖居家避疫措施下周一到期，當局屆時將進行檢討，官員預料封鎖措施很有可能再延幾周。

彭博資訊指出，強生住院，英國在國家遭受最重大危機時政府沒有領導人，外相拉布現在代理強生職務，但諸如封鎖是否繼續、該維持多久等重大決策，懸而未決。

英國衛報刊出題為「首相還在ICU，有關權力真空的擔憂（出現）」的報導稱，強生目前病情「穩定」，而與此同時，有關「誰正運作這個國家」的問題仍在持續發酵。目前還不清楚強生將住院多久，但拉布表示，他需要內閣同意才能做出任何重大決定

財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）8日以視訊向媒體說明強生現況，他表示，強生病況好轉現在已經能坐起。首相發言人James Slack稍早則是表示，強生穩定進步，「完全遵照醫師指示」，仍在加護病房但精神良好，現在休息不工作。代理人拉布現在掌理政府各領域事務。

科學家預期英國新冠病毒疫情會在下星期到頂，目前死亡人數還在攀升；歐洲疫情最嚴重的義大利和西班牙現在已有緩和跡象，而英國正邁向最關鍵時期。

綜合媒體報導，加拿大外交部副部長摩根（Marta Morgan）接受新冠肺炎檢測，結果呈現陽性。外交部7日證實此事，也提到她「出現輕微症狀，精神狀態良好」，目前正在居家隔離中。該部表示，已採取「適當措施」防止病毒在其工作人員間傳播，並配合公共衛生部門跟進其密切接觸者。

新冠肺炎 COVID-19

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