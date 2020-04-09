紐約無人島挖墳「一小時埋25具屍體」 囚犯怨：可怕、骯髒又低薪

新冠肺炎（COVID-19）確診病例在美國急速飆升，總確診數目前來到43萬多例，死亡人數攀升至1.4萬多人，其中紐約州的疫情最為嚴峻，死亡人數已超過6200人，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）6日也透露市政府將在哈特島挖壕埋葬死者，讓家屬處理後事，對此有無人機在哈特島上方捕捉到許多囚犯穿著防護衣挖掘墳墓，而哈特島計劃創辦人表示他們在一小時內就埋了25具屍體，相當有系統，不過當外媒採訪到曾在哈特島工作的囚犯時，他則回應多數人都不願從事這個可怕、骯髒又低薪的工作。

根據英國「每日郵報」報導，哈特島計劃（Hart Island Project）2日使用無人機在無人居住的哈特島上拍到了囚犯挖墳的畫面，許多穿著防護衣的囚犯在島上挖掘墳墓，不過政府對此沒有證實是否已經開始挖掘，而哈特島計劃創始人梅琳達（Melinda Hunt）則表示無人機確實有拍攝到新冠肺炎死者遭掩埋的畫面，她說「一個小時之內，他們掩埋了25具屍體，所以這是一個非常有效的埋葬系統」，而哈特島懲教署發言人傑森（Jason Kersten）表示自3月底紐約爆發疫情至今已有72具屍體被埋在島上。

事實上，哈特島在1918年的流感大流行中曾被使用過，有成千上萬的紐約人因白喉和肺結核逝去被埋葬在島上，而島上多是身分不明或無人認領的屍體。

一位曾在哈特島工作5個月的囚犯明格隆（Vincent Mingalone）表示在2月底前他仍在那裡搬運屍體，一個7人組成的團隊每個星期四會將屍體從卡車搬運到墳墓掩埋，屍體被堆成三疊，用沙子和泥土覆蓋著，不過他表示沒有囚犯自願做這份工作，因為這工作可怕、骯髒又低薪，他說「我擔心的是他們釋放了很多被判刑的囚犯，我不知道他們是否會讓犯人進行勞動，即使有滿屋子（囚犯），很多人還是不會志願。」