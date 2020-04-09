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新冠病毒源於哪？ 學者：不排除實驗外洩

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
華南海鮮市場的野生動物已被撲殺，整個市場也被強制關閉和消毒，因此尋找新冠病毒的中間宿主難上加難。(Photo by Wikimedia Commons)
華南海鮮市場的野生動物已被撲殺，整個市場也被強制關閉和消毒，因此尋找新冠病毒的中間宿主難上加難。(Photo by Wikimedia Commons)

新冠病毒究竟發源於哪裡？專家學者眾說紛紜。達薩克博士指出，病毒可能由武漢的華南海鮮市場不知名的中間宿主傳給人類。但哥倫比亞大學教授拉坎涅洛認為，可能遭蝙蝠直接感染。此外，瓦克斯曼微生物研究所的布賴特則表示，不能排除實驗室發生意外洩漏的可能性。

難找中間宿主

根據《半島電視台》和《CNN》報導，去年12月疫情爆發之初，大部分的假設都是病毒源於武漢的華南海鮮批發市場，據稱該市場有許多野生動物被違法販售。然而，華南海鮮市場的野生動物已在1月初爆發第1波群聚感染時被撲殺，整個市場也被強制關閉和消毒，因此尋找新冠病毒的中間宿主難上加難，雖有研究指向穿山甲，但證據不充分。

「現在已非常確定新冠病毒來自蝙蝠，但不確定是哪一種。」在中國研究超過10年的「病毒獵人」達薩克博士表示，蝙蝠可能感染某一種農場動物再傳給人類，他也提到，華南海鮮市場不僅動物種類繁多，地上更遍布動物的排泄物和血，大人和小孩都在那裡生活，成為病毒傳播的絕佳環境。

然而，《刺胳針》的一篇論文指出，最早的41個案例中約三分之一並沒有到過華南海鮮市場。哥倫比亞大學微生物學教授拉坎涅洛也認為，「零號病人」可能在前往市場前已遭感染，由於許多農夫都會去蝙蝠洞蒐集蝙蝠糞便來施肥，有可能在過程中被感染。

實驗室意外？

此外，也有不少專家指向實驗室意外外洩的可能性。這一說法曾被WHO秘書長譚德塞斥為陰謀論，但瓦克斯曼微生物研究所的實驗室主任埃布賴特指出，「實驗室意外」在現實中確實有可能發生，無所謂陰謀論。過去新加坡、台灣也曾發生SARS病毒外洩的事故。

中國科學院武漢病毒研究所的研究員石正麗，領導團隊在過去10年內蒐集不同蝙蝠體內的病毒，建立亞洲最大的病毒資料庫。儘管武漢病毒研究所屬於最高的生物安全等級（第4級），但冠狀病毒向來被認為不會空氣傳染，因此在實驗室並不要求全套的隔離衣和消毒作業。不過石正麗曾表示，新冠病毒不符合實驗室蒐集到的任何病毒樣本。

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