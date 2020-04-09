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封城後新冠肺炎疫情仍加劇 印度改造火車當病房
「印度火車將改造成新冠肺炎患者的臨時安置病房！」印度在3月宣布全國封城3個禮拜，但是疫情不減反增，禁足令也讓病患收治成為大問題，於是印度政府把腦筋動到火車上，希望在禁足令期間，利用火車空間大、移動方便的特性，將火車改造為臨時收容病患的「方艙醫院」。
根據《英國廣播電台》報導，印度總理莫迪雖然在3月24宣布全國鎖國3周以防疫情繼續擴散，但是印度的確診病例卻還是增加到4643例，並有149人過世。而印度的鐵路網是全世界第四大，每天有12000班火車載著2300萬人的流量，而且印度的鐵路網覆蓋全國比例高，官員便希望改造火車成為病房。
印度政府發言人巴賈佩宣稱，印度火車車廂雖然老舊，但是空間很大，加上禁足令期間可以自由移動到各地，因此很適合作為臨時安置新冠肺炎病患的選擇。但《安納道盧通訊社》提到，這也暴露出印度醫療落後的窘境，印度防疫專家約翰受訪時，也敦促印度政府要發更多醫療物資給民眾。
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