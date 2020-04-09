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遭譚德塞指「人身攻擊」台灣剛募款51萬助衣索比亞生脫險

聯合新聞網 / 綜合報導
興大交換生瑪利手術脫險，台灣多個團體單位捐款送暖。圖／中興大學提供
興大交換生瑪利手術脫險，台灣多個團體單位捐款送暖。圖／中興大學提供

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）9日在瑞士日內瓦總部例行記者會上，公開指責台灣及台灣外交部長吳釗燮對他進行人身攻擊。並針對種族問題，認為台灣攻擊他的故鄉非洲及衣索比亞；事實上，台灣3月才剛替一名現正就讀於中興大學的衣索比亞交換生，在兩週內募款51萬元台幣，助她脫險。

譚德塞在記者會上痛批台灣歧視其為黑人、黑鬼；事實上，台灣的海外慈善醫療團隊，長年對譚德塞的故鄉衣索比亞不求回報地付出。今年3月底，現就讀於中興大學的衣索比亞籍交換生瑪俐，由於罹患下肢靜脈栓塞症需緊急開刀，但所需醫療費用高達145萬元台幣，在個人無力負擔的情況下，台灣自主發起愛心募款行動，此舉獲得國際同濟會共襄盛舉，最後僅花兩週便募集到51萬元的善款，對瑪俐來說，猶如及時雨一般，在危急之際救了她一命。

如今的瑪俐，在接受手術治療後，於3月17日順利出院。由於瑪俐是短期國際交換學生，本不具本國健保資格，原本的醫療費145萬元，在中國附醫難救助金協助下，醫療費降至93萬元。

瑪例的案例僅是近期個案之一，除了台灣的海外醫療團隊、志工及慈善團體之外，包括像台灣的世界展望會、家扶團體，長年認養並協助衣索比亞的孩童能夠就學，並有效改善生活，不遺餘力。

譚德塞 衣索比亞 中興大學 捐款

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