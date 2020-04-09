緊急狀態下超商仍不歇業 日店員塑膠布當屏障克難防疫

為了防止新冠疫情擴散，日本7日宣布進入緊急狀態，但並非嚴格封城，基本的民生需求和大眾運輸仍保持正常運轉。超商為了自保，利用塑膠布克難地布置在櫃台，用來阻絕店員和客人。

日本首相安倍晉三7日宣布，七個都府縣進入緊急狀態，時效為期一個月，適用區域有東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫以及福岡共7個地區。中央重申「緊急事態並不是強硬封城」，對於外出自肅、交通運輸沒有法律強制力和罰則；大眾交通運輸維持正常運轉，基本的民生需求諸如水電瓦斯、藥局和超市超商等，仍保持供應。

日本網友在推特上傳進入緊急狀態後的7-11超商照片，他們將透明塑膠布懸掛在櫃台，讓店員和客人分立於兩側，用來阻絕飛沫傳染。這張照片短時間內吸引超過13萬人按讚，大多數人相當稱許這個看似簡陋卻有一定效果的防疫措施。

長崎的電車駕駛座也用塑膠布隔開。圖取自推特