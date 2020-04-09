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疫情鋪天蓋地 美航、西南航空逾700人染疫

世界日報 / 特派員黃惠玲╱芝加哥報導
西南航空的空服員工會表示，已經至少有600名員工感染新冠病毒。 美聯社
西南航空的空服員工會表示，已經至少有600名員工感染新冠病毒。 美聯社

新冠疫情蔓延，美國航空(American Airlines)、西南航空(Sothwest Airlines)等兩家公司已經至少有700名空服、工作人員確診，其中美國航空已有兩名空服員染疫死亡。

美國航空空服員協會(Association of Professional Flight Attendants)日前發出通知指出，美航有約100名空服員感染新冠病毒，一名聖路易的男空服員因此死亡，也是該公司第二例。

美國航空7日表示，13萬名員工中，有一些人確診，而「員工與乘客的安全，是我們的最優先工作」，美航正與公共衛生官員評估強化衛生與安全方針。

美航有2萬5000名空服員，目前確診率不到1%，該公司空服員協會預測，未來幾天到幾周內，感染的會員人數將繼續增加。

西南航空空服員工會(TWU Local 556)說，至少有600名西南員工為新冠病例，不過，公司否認此數字，員工數有6萬的西南航空表示，「確診人數遠低於員工數的1%」。工會主席蒙哥馬利(Lyn Montgomery)表示，公司應公布數字，才能讓勞工做出決定。西南航空公司一名發言人說，出於隱私考量，無法透露具體數字。

該工會6日致函給聯邦航空管理局(FAA)與職業安全人道組織OSHA，概述對於勞工健康與安全的擔憂，指目前飛機僅在夜間進行消毒，而不是每次飛行結束就全機消毒。信中也要求提供空服員等工作人員適當的防護手套及口罩。

蒙哥馬利說，只要飛機抵達目的地後的停留時間超過50分鐘，沒有理由不對飛機進行清潔消毒。工會也正與FAA協調，爭取空服員坐在前排乘客座位，而非無法保持安全社交距離的折疊座位。

新冠肺炎 COVID-19 空服員 美國航空

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