病毒防控措施奏效 歐洲數國逐步解封

歐美新冠肺炎死亡人數不斷增加，但美國等國家開始考慮分階段謹慎地放寬封鎖限制。

法國流行病學家德夫西 (Jean-Francois Delfraissy)說:「解除封鎖，不是直接從黑到白，而是先從黑到灰。」

同時，許多政治人物和衛生官員也警告，各種跡象表明危機尚未結束，各國若過早放松警惕，可能會迎來第二波災難性的疫情。

美國疾病控制和預防中心正在考慮改變自我隔離指南，讓可能有接觸確診者但無症狀者返回工作崗位。

熟悉這份草案的匿名人士表示，根據擬議的指南，關鍵領域的工作者在每天測量體溫兩次和戴口罩的情況下，將被允許回到工作崗位。

美國家傳染病專家福奇 (Anthony Fauci)說，特朗普政府一直在努力制定計劃，將社交距離阻止病毒傳播視為「希望的曙光 」，希望在這個基礎上重新放寬限制。

但他說:「這並不代表我們現在就會去做......但這代表我們需要做好准備來放寬。」

歐洲討論放寬限制

瑞士政府8日表示，他們 應該能夠在本月稍晚開始放松社會隔離措施。隨著瑞士的感染率下降，瑞士衛生部長貝爾塞特(Alain Berset)證實放寬措施指日可待。

他說:「我們開始看到隧道盡頭有了一絲曙光。」

意大利總理孔特則預計將在未來幾天內宣布封鎖令還會繼續多久，也計劃放寬一些限制。討論的首要重點將是開放更多的產業恢復運營。

相關的建議措施包括: 發放免疫證書、進行抗體血液檢測，以及允許年輕工人先復工，因為他們受病毒影響較小。

西班牙預算大臣蒙特羅(Maria Jesus Montero)說，4月26日開始，西班牙人將逐步恢復正常生活。她說:「西班牙將非常有秩序地解除封鎖，避免疫情再次蔓延。」但是針對接下來可能采取什麼措施，西班牙政府三緘其口，強調將由專家決定。

法國當局也沒有透露具體細節，但據總統辦公室稱，法國當局同樣已經公開表示計劃結束該國的封鎖期。目前的封鎖措施會持續到4月15日，但還有可能延長。

本周稍早，奧地利和捷克搶先宣布計劃放寬限制。9日開始，捷克販售建築材料、民生用品和自行車的商店將被允許重新開業。但目前只有雜貨店、藥店和園藝行重新營業。重新開張的商家被規定向顧客提供消毒劑和一次性手套，並強制保持安全社交距離。

奧地利7日開始重新開放小商店、五金行和園藝行，商場和發廊可能會在兩周後跟上。政府規定民眾須戴口罩上街。

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