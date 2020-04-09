美警察巡邏故意不遮口鼻「猛咳10幾下」 社區民眾暴怒喊滾出去
新冠肺炎疫情讓民眾神經緊繃，聽到咳嗽聲就擔心受怕。美國馬里蘭州巴爾的摩卻有一名警察在巡邏時故意咳嗽，引起該附近社區民眾憤怒回罵，而在影片曝光後，當地警察局已開始進行內部調查，也造成輿論熱烈討論。
在instagram流出的影片中，可以看到一位白人警察沒帶口罩走過黑人社區。有民眾先以言語挑釁他，而該警察沒回應，只是開始作勢狂咳，且沒捂口鼻。這樣的舉動引起站在路邊和屋裡民眾的憤怒，並開始大喊「滾出去」、「黑人不會被傳染」、「我們應該打給疾病管制中心」。
當地警方回應表示，這樣的行為讓人不安和難以理解，警察成員應該要有足夠的專業意識，在這場流行疾病如此嚴重的情況下，這樣的行為是一個警訊。網友們多認為兩方的表現都過於幼稚。有些人認為警察不應該這麼簡單被挑釁，也有人認為雖然該警察行為不對，但民眾不應該刻意羞辱警察。也有人認為當地民眾還有黑人不會得病的錯誤想法，這點更須注意。
馬里蘭州目前已有至少5529個確診案例、124死。州長已於7號宣佈緊急狀態，聯邦政府也宣佈巴爾的摩-華盛頓為病毒傳播的熱點之一。
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