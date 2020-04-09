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與世隔絕部落出現確診病例 15歲男孩成首例

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎病毒來勢洶洶，就連與世隔絕的雨林部落也傳出首例確診病例。圖為示意圖，非確診病例照，擷自globo.com/
新冠肺炎病毒來勢洶洶，就連與世隔絕的雨林部落也傳出首例確診病例。圖為示意圖，非確診病例照，擷自globo.com/

新冠肺炎病毒來勢洶洶，就連與世隔絕的雨林部落昨(8)日也傳出首例確診病例。一名住在亞馬遜河流域「亞諾馬米」(Yanomami)部落的15歲男孩，經檢驗後呈現陽性反應，讓巴西政府憂心，若新冠肺炎病毒進到原住民部落，因部落人民對外來病毒較無抵抗力，疫情的擴散恐怕會更加劇烈。

《衛報》報導，該名15歲男孩是7位來自亞馬遜雨林確診的巴西人之一。「亞諾馬米」部落終年與世隔絕，至今仍過狩獵採集的生活，部落原住民大約有9,000人。現年15歲的他，上月在學校停課後，回到了亞諾瑪米保護區。上週五(3日)因胸部疼痛、呼吸困難並出現喉嚨痛症狀入院，週二(7日)測試結果呈陽性。目前正在巴西北部拉諾馬州首府博阿維斯塔（Boa Vista）一家醫院的重症病房接受治療。

南美的原住民目前採封鎖村莊的方式防疫，公衛專家認為，冠狀病毒可能對巴西、秘魯和委內瑞拉等國的原住民群體造成更嚴重的破壞。過去包括麻疹、天花和流感病毒，即曾摧毀這類幾乎與世隔絕的部落。

圖為亞諾馬米部落位置圖。擷自維基百科
圖為亞諾馬米部落位置圖。擷自維基百科

新冠肺炎 原住民 巴西 亞馬遜

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