1.5公尺社交距離仍不夠！專家揭室外慢跑最安全位置

新冠肺炎疫情嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾保持社交距離，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺。但外國有研究指出，這樣的社交距離恐怕不足以保護室外慢跑者，建議盡量不要跑在他人的後方，並肩跑才能減少被傳染的機會。

每日郵報報導，英國聯邦衛生單位制定6英呎（182.88公分）為社交安全距離，但這距離適用於一般交談，若是有強大的外力推進（像是噴嚏、咳嗽、風力等），飛沫傳播的距離會高於6英呎，才會因重力跌落地面。

仿真科技公司Ansys做出兩組模擬圖證實，當人走路、跑步或騎單車時，飛沫散播的距離會高於6英呎，在外慢跑或走路時，若是位在感染者後方6英呎內，很可能遭傳染。

與他人並肩跑步較安全。圖取自YouTube

根據Ansys的動態圖顯示，在兩人肩並肩跑步時，其中一人咳嗽打噴嚏，大部分的飛沫會往後噴，而不是飛往旁邊，這個假設的前提是忽略風向等外在因素。

Ansys的工程師指出，如果你還是覺得跑在他人旁邊不安全，跑在他人後方然後跟他錯開，等於是並非跑在他的正後方，也是另一種相對安全的方法。