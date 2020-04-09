抗疫謀生！月薪逾9萬台幣飛機技師 變空調清洗工

臉書網友近日發帖曝光一名飛機技師因疫情而被無薪停職後的生活，附文說「新冠肺炎改變人生#飛機工程技師變成空調清洗工，糟糕透了！曾經近10萬銖(約台幣91,991元)的月薪，如今有的大打折扣，有的甚至無薪停職或是失業，人生發生翻天覆地的變化，家庭也受到很大的影響。」

博主透露，這就是楚蓬，一個孩子的父親，一家的頂梁柱，一個32歲的某航空公司飛機工程技師，因為新冠肺炎疫情蔓延，被迫無薪停職，但是他卻堅強不息。楚蓬說，一開始公司發出各項公告的時候，他一下都懵了，不知道要怎麼辦，要去哪裡掙錢，收入來源沒了，但是支出費用依舊，家人要怎麼辦，那時壓力一下蜂擁而來。

但是一看到兒子的臉就讓他看到希望，他在默默地跟自己說，「一味沉溺於失業壓力中一無用處，必須去找其他工作來替代，以貼補家用。」一開始，他想到好幾種方法，例如做餐飲、開計程車、GRAB FOOD送餐員，但是這些都不是自己擅長的，隨後就想到，每個家庭都裝有空調，但是沒有人會自己清洗，越是像現在天氣熱，空調需求越大，因此和另外一名朋友商議後一拍即合。

兩人清洗空調已有一個多星期，最多的一天大概洗了6台空調，一台收費350銖，3台以上則收300銖一台，比市面上的價格便宜很多。楚蓬大概在心中算了一筆數，一天洗6台空調，日入2100銖，一周工作6天，休息一天，一周下來就有1萬2600銖，一個月下來就有5萬400銖收入，除去油費和其他各項費用，兩個人最後可以人均平分得2萬多銖。

楚蓬說，與博主聊天的那天，自己下午1時才開始，一直到傍晚6時30分才收工，一共洗了5台空調，要是一整天的話可以洗10台，要是客戶距離住家不遠，他會一直做到疫情結束。

楚蓬表示，這次疫情讓他學到了很多東西，其實人最後真正需要的就是有飯吃、有地方睡覺、有藥物、有穿的；不管工資如何高，有一天真的會說沒有就沒有。最後就是像一位作家寫的那樣，沒有金銀財寶不是問題，沒有智慧才是問題。

博主最後表示，從兩人的身上讓自己想向大眾傳達自己的好幾點想法：不要為自己掙錢的方式感到羞恥、不要看不起小錢、不要想著一夜暴富；人生有起有伏，沒有什麼是一定的，什麼都有可能發生；自力更生，不要想著依靠別人；多學習，不斷提高自己；未雨綢繆，居安思危。