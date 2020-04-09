塞爾維亞總統證實22歲兒子確診 發文稱：一切都會好起來

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，歐洲的疫情仍然嚴重，每日的確診個案不斷增加，當中包括塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）的22歲兒子達尼洛（Danilo Vucic）。

武契奇4月8日於Instagram公佈兒子確診的消息，稱，「當一切開始的時候，我的達尼洛告訴我投降是沒有選擇的。我的長子感染了病毒，其臨床表現使他被送進傳染病診所。兒子，你會贏。爸爸愛你，我們都愛你。加油孩子，一切都會好起來的！」

據塞爾維亞衛生部公佈的數據，截至8日，當地新增219例確診個案，總數升至2447例，另外再有4人不治，至今全國共有65人喪生，目前仍有1705人留院，當中112人情況嚴重，需使用呼吸機。

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文章授權轉載自《香港01》