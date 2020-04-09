星國「疫」外飆升 單日增142例創新高

新加坡的新冠肺炎疫情再現危機，八日新增一百四十二例確診，創單日新高。星國當局已著手將樟宜會展中心改建為類似方艙醫院的社區隔離設施。

目前新加坡確診病例累計一千六百廿三人，一處托兒所、慕斯達法購物中心及榜鵝移工宿舍發生群聚感染，導致病例數飆升。

新加坡衛生部長顏金勇表示，近日新肺病例大幅上升，為了紓解醫院病床不足，當局正把會展中心改建為臨時隔離設施，讓康復中但仍帶有病毒的患者移至此處隔離休養。

樟宜會展中心已自七日起關閉，據估計約可容納數百張病床，此處為星國第二座隔離設施，首處為當局改建的度假村。