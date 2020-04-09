轟世衛搞砸防疫 川普不想資助了

美國總統川普七日兩度譴責世界衛生組織（ＷＨＯ），批評世衛搞砸防疫工作，拿著多數來自美國的經費，卻高度以中國大陸為中心。川普表示，將保留要提供給世衛的運作資金，可能終結挹注。

世衛經費來自成員國，紐約時報報導，世衛每年預算約五十億美元（約台幣一千五百億元），美國二○一七年依規定出資一點一一億美元，另外自願提撥四億美元，總額超過五億美元。

美國聯邦眾議員瑞森紹爾七日提出決議案，呼籲國會扣留聯邦挹注世衛的資金，直到世衛秘書長譚德塞去職。瑞森紹爾說，美國是世衛最大捐助國，「美國納稅人的錢，不能用來宣傳中共謊言」。

川普七日發布推文抨擊世衛，指世衛一度建議美國不應禁止大陸民眾入境，川普質疑「為何世衛給我們這麼錯誤的建議」？

川普在傍晚的疫情說明記者會也說，世衛獲取美國資金，卻批評美國在年初採取的旅行限制措施。川普說，「形容世衛以中國大陸為中心很恰當」。

川普說，若世衛獲得的資金和產生的效益不成正比，身為最大挹注國的美國將考慮是否還要投入資金；川普表示，他會調查此事，一步一步來，可能終止挹注資金給世衛。

美國參議員史考特也批評中共在疫情上說謊，世衛還從旁幫忙，國會將調查，要求世衛負責。友台參議員克魯茲說，「台灣崛起，中國墜落」，台灣向美提供兩百萬個口罩時，中共持續散布假訊息，危及全世界人民性命。

另外，參議員柯頓與霍利表示將聯合提案，授權美國政府，制裁隱匿疫情的外國官員，法案以新冠肺炎疫情吹哨者大陸醫師李文亮為名。

多次槓上川普的華裔醫師顧優靜表示不同意見，他說，不是世衛搞砸防疫，是川普，如今川普要將失敗推到世衛身上。

【記者呂佳蓉／綜合報導】大陸外交部發言人趙立堅昨在大陸外交部記者會說，「有關中國在初期隱瞞疫情、缺乏透明度等說法，完全不符事實」。他說，美方表示要暫停繳納世衛會費，將對國際抗疫合作產生消極影響。