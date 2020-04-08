科技抗疫 專家：可用生物辨識證件掌握感染者

中央社 / 曼谷8日綜合外電報導

部分國家已開始解除因武漢肺炎疫情爆發而實施的封城令，專家表示，具有生物特徵的身分辨識可用來確認曾被病毒感染過民眾，當疫苗上市後，也能確保高風險族群能施打。

根據路透社統計，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球累計確診人數已超過140萬人，其中約8萬2000人不治。

中國今天解除疫情震央、武漢市為期2個月的封城，英國等國也表示，將展開抗體檢測以確定那些人曾被感染，以允許他們返回工作崗位或出門旅遊。

非營利組織iRespond東南亞地區負責人多哈斯（Larry Dohrs）表示，生物辨識身分辨認系統能保有這類民眾的紀錄以及接種疫苗者名單。總部位於西雅圖的iRespond已為難民及無國籍人士提供生物辨識證件。

多哈斯說：「我們能利用生物特徵來辨識個人，並與他們的檢測結果或高安全性文件相連。這樣一來，就有無可辯駁的證據，證明某一特定人因體內有抗體而具有免疫力」。

他表示，「這會是非常有價值的憑證」。

像是iRespond及總部設於英國的非營利組織Simprints等，目前正在調整它們的技術，以因應下階段需要。Simprints致力研發供健康和人道使用的生物辨識證件。

許多生物辨識系統也透過指紋來辨識，但這類接觸可能造成感染風險，因此Simprints表示，正在研發一種「非接觸式」技術，透過掃描臉部或手掌來辨識。

美國智庫全球發展中心（Center for GlobalDevelopment）資深研究員雅達夫（Prashant Yadav）指出，疫苗上市初期，數量將非常有限，因此確保真正有需要的人能施打疫苗是必要的。

他說，具有生物特徵的數位身分證件將有很大助益，可用來協助政府鎖定醫護人員或是老年人等目標族群，驗證已接種疫苗民眾，並保有明確紀錄。

新冠肺炎 COVID-19

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