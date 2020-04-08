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陸專家點名這「2地」若疫情爆發 將是人類大災難

聯合新聞網 / 綜合報導
印度為防堵新冠肺炎疫情，宣布3月25日起全國禁足21天。戴著新冠病毒形狀安全帽的警官巴布在清奈要求外出民眾返家避疫。（圖／美聯社）
印度為防堵新冠肺炎疫情，宣布3月25日起全國禁足21天。戴著新冠病毒形狀安全帽的警官巴布在清奈要求外出民眾返家避疫。（圖／美聯社）

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，五大洲皆有一定數量的確診案例，中國上海醫療救治專家組組長張文宏也發出了最新警訊，表示「若非洲、印度的疫情大爆發，會是一場人類的災難。」呼籲全世界要團結，一同援助資源不足的國家抗疫。

綜合陸媒報導，上海復旦大學附屬醫院感染科主任張文宏日前受訪時，坦言對於看到印度及非洲開始出現病例，感到非常憂心，「全球疫情取決於控制得最差的國家，不取決於哪個國家控制最好、最早。只要世界上還有一個國家沒有控制好，這個病毒就會向全世界蔓延。這場疫情很可能後面是一波又一波，會是一場持久戰。」

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。 中新社
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。 中新社

在張文宏上個月演講時也曾提出，新冠肺炎將持續1到2年的論點，許多人猜測季節的交替會使病毒減緩，但張文宏認為因為南北半球的季節相反，仍可以持續互相運輸病例，千萬不能掉以輕心，「唯有全世界每一個國家都更積極防控，才能越早讓這個跨國疫情結束。」

過去一周，全球新增50多萬的新冠肺炎病例，尤其非洲近日的累積確診病例數是兩周前的5倍之多，讓人相信遠在中國之外的非洲疫情早已快速傳播；而印度也不惶多讓，CNN報導指出，印度是世界第二人口大國，人口相當密集。

新冠病毒已從高檔地區和高層建築移到孟買的貧民窟，處於快速上升階段，印度貧民有1.7億人，占印度總人口的12.67%，貧民窟內不僅沒有獨立的空間進行自我隔離，就連檢測目前也大多僅限有錢人，檢測費用約50元美金（約新台幣1500元）左右，等同印度普通勞動力家庭約半個月的工資，導致國際社會普遍擔憂，當地檢測能力不足，未來疫情有可能發展到比義大利還嚴重的程度。

新冠肺炎 COVID-19

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