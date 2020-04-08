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從輕微症狀到加護病房 英國首相強生的染疫歷程

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一個多星期之前的3月27日，英國首相強生（Boris Johnson）宣布自己新冠病毒測試結果呈陽性，在唐寧街進行自我隔離。圖／德國之聲中文網
一個多星期之前的3月27日，英國首相強生（Boris Johnson）宣布自己新冠病毒測試結果呈陽性，在唐寧街進行自我隔離。圖／德國之聲中文網

一個多星期之前的3月27日，英國首相強生（Boris Johnson）宣布自己新冠病毒測試結果呈陽性，在唐寧街進行自我隔離。他在推特上描述了過去24小時內出現的輕微症狀，包括發燒。他說他將繼續領導英國政府。

衛報報導，隔天，英國財政部首席秘書沙馬(Alok Sharma)告訴記者:「我能肯定地說，首相的症狀輕微，他依舊在前線發揮領導作用。」

三天後，3月30日星期一，強生通過遠程視訊主持了內閣會議。但後來有英國媒體報道援引唐寧街消息人士透露，強生在視訊會議上不停地咳嗽。4月1日，強生發布了一段視訊講話，他敦促人們呆在家裡，並說那些和他有類似症狀的人也應該呆在家裡。他說：「雖然我是隔離狀態，但能夠與官員們保持聯繫。」他還補充說自己「絕對有信心」，「我們將一起贏得這場戰爭」。

4月2日，這段視訊講話後的第二天，唐寧街的一位發言人被問及首相是否發燒時，只是說他仍然有「輕微的症狀」。當天，也是強生最後一次現身在大眾面前，他站在居住的唐寧街11號公寓門口。根據bbc報導，他向參與抗疫的醫生、護士和護理人員鼓掌致敬。一些觀察家認為，從照片上來看，似乎強生看起來不太舒服。有助手表示，強生將在4月3日周五，七日檢疫期結束後解除隔離。

但是，事實朝著另外一個方向發展，4月3日，經過一個禮拜的自我隔離後，強生並沒有痊愈，他的體溫沒有恢復正常，這位英國首相這天在推特上發布了一段影片宣布：「在我個人的案例中，雖然身體狀況已經好轉，而且我已經完成了7天隔離，但我還是有發燒的症狀。所以根據政府的建議，我將繼續自我隔離直至症狀消失。」 影片中，身穿襯衫但未系領帶的強生看上去氣色不佳。

與此同時，強生懷孕的未婚妻凱莉．西蒙茲（Carrie Symonds）也出現了狀況，4月4日她在推特上透露，過去的一周中自己出現了新冠病毒感染症狀，不過她表示「正在好轉」。有英國媒體報導強生「頑固地拒絕停止工作」，《星期日郵報》（Mail on Sunday）援引消息人士表示：「他沒有好好休息，仍然領導在第一線。顯然，這干擾了他身體的恢復。他需要上床睡覺。」

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）4月5日告訴天空新聞台：「他狀況OK。我每天都和他通話，一天有好幾次……但他還是有點發燒，他在唐寧街工作。他情緒很好。」但唐寧街隨後表示，強生已被送入醫院接受檢測，此舉是「預防措施」，因為他的症狀在檢測呈陽性10天後仍沒有消失。

同樣被確診新冠肺炎的英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）此時已完成了為時一周的居家隔離。

時間進入到這個星期一4月6日，在當天白天的例行發布會上，英國外交大臣多米尼克．拉布（Dominic Raab) 還表示，首相在病床上「仍堅持工作」，並補充說，首相進醫院只是一種預防措施，因為一些症狀持續存在。強生精神很好，仍然管理政府。

但在強生送醫治療不到24小時後，因相關症狀進一步惡化，在醫生的建議下於周一晚間7點送入重症監護病房。他的助理表示，強生是為了保險起見才進入加護病房，以便他用吸氧來協助改善症狀。拉布將代理強生的工作。

群龍無首

不過，作為代理，拉布的權責大小卻是一個未知數。因為英國政治制度中並沒有關於代理首相的正式條文，也就是說，首相病倒後，並沒有「Plan B」的預備方案。這位英國外交大臣目前主持內閣會議和新聞發布會。但是，他能否能夠決定取消或繼續執行英國的隔離措施？

新冠疫情給英國政府帶來重創，尤其在現在的關鍵時期，英國政府面臨權力真空的危險。經濟受到疫情嚴重影響，脫歐問題，黨內人員不足等等，英國的政治局勢並不樂觀。

如果強生一段時間內無法康復，那麼英國不得不重新舉行選舉。不過這段過渡期要有好幾個月，保守黨會嘗試鞏固自己的權力。然而前景卻並不樂觀：放眼望去，並沒有出現合適的繼任者。而反對黨工黨正在試圖重組為一個左翼中間派政黨。

到了周三（4月8日），強生已經在重症監護病房度過兩晚。英國政府官員表示，這位55歲的英國首相的病情穩定，在接受氧氣治療，不需要借助呼吸機。再過兩天，強生檢測確診將滿兩個星期。也許屆時在好好休息了幾日後，他的病情會出現好轉。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 英國 強生

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