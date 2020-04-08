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北韓新冠零確診？ 專家：不太可能
北韓至今號稱零確診，專家直言不可能！雖然北韓早在1月底實施全境封鎖，但南韓的《每日北韓》指出，近來180名北韓軍人死於疑似新冠肺炎的症狀。3月金正恩更3度試射彈道飛彈，以宣告全世界「北韓沒事」，然而根據聯合國的調查，北韓約有900萬人得不到基本的醫療服務，醫療體系恐不堪一擊。
專家：零確診不可能
根據《德國之聲》報導，目前中國和南韓分別為8萬多和1萬多例確診，但夾在中間的北韓至今仍宣稱零確診。金正恩早在1月底實施全境封鎖，飛機和火車不但都停駛，學校也關閉，在境內的外國人（包括外交使節）還得接受30天的隔離。在北韓和中國的邊境，也只開放一個檢查站，貨物進口必須受到隔離10天的嚴格規範。
「說北韓還沒有確診是天方夜譚。」研究北韓的英國學者阿伯拉罕‧米安表示，自從疫情爆發之後，北韓對消息的管控更勝以往。南韓的《每日北韓》曾在3月9日報導，近來180名北韓軍人死於疑似新冠肺炎的症狀，兩個禮拜後，又傳出有囚犯死於呼吸道疾病，但當局都以「免疫系統孱弱」為由解釋。
然而，金正恩為了對全世界釋出「北韓沒事」的訊息，3月時還3度試射彈道飛彈。《朝鮮中央通訊社》透露，川普曾寄了一封私人信件給金正恩，希望改善雙方關係，也願意和北韓攜手對抗疫情，但白宮僅證實這封信的存在，沒有說明內容。此外，北韓的官媒也不斷報導南韓的疫情，意圖塑造北韓防疫有成的印象。
肥皂、自來水短缺
「北韓的2,500萬人口因長期的營養不良，非常容易受到疾病的侵襲。」美國智庫的專家、曾在北韓擔任記者的李珍指出，北韓的醫院設備嚴重不足，「連肥皂和自來水都短缺」。根據聯合國人道事務協調廳的調查，北韓鄉下的醫院特別缺乏電力和衛生設施，約有900萬人得不到基本的醫療服務，以及9萬5千位兒童營養不良。
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