死亡數差12倍 加州反應快勝紐約

紐約州的新冠肺炎死亡人數是加州的12倍！目前加州死亡累計人數為447人，紐約州卻多達5563人，相差12倍。專家分析，雖然加州疫情爆發早，但政策反應快速，甚至發出全美第一道居家禁足令，免於大爆發的命運；另外，紐約市的人口密度比洛杉磯等西岸大城都來得高，也是兩地疫情差異的原因。

加州率先發出禁足令

根據《Vox》報導，加州在2月底就出現全美第一起可能的社區群聚感染，第一個死亡案例則發生在3月4日，紐約則在3月3日才傳出社區感染，並在3月14日確認第一起死亡案例。然而不到一個月，紐約死亡與確診人數都遠超加州。

專家分析，加州反應快是免於疫情失速的原因之一。3月17日，北加州灣區、包括舊金山在內的六個郡就發出全美國第一個居家隔離命令（Shelter in place），隨後加州也在20日發出全州、影響約4000萬人的居家隔離令，然而紐約直到24日才開始正式居家隔離令。

過度擁擠致疫情失控

《Vox》另外指出，紐約、尤其紐約市的人口極度壅擠恐怕也是疫情失控的主因之一。紐約市不但是全美第一大城，也是全美人口密度最高的城市。《紐約時報》也曾指出，紐約市的地鐵發達，夜生活精彩豐富，都是疫情失控的原因。

若將紐約市與西岸第一大城也是美國第二大城的洛杉磯比較，紐約市只有台北一半大，卻擠滿約1千萬人，反觀洛杉磯，面積是台北的4.7倍大，但人口只有800萬人，人均生活空間差異極大。

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