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西方唱衰土耳其防疫 官員駁斥假新聞

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
土耳其官員投書媒體，駁斥外界認為該國防疫不力的說法，但很難讓外界信服。圖為土耳其總統艾爾段。（Photo on Pixabay）
土耳其官員投書媒體，駁斥外界認為該國防疫不力的說法，但很難讓外界信服。圖為土耳其總統艾爾段。（Photo on Pixabay）

「土耳其健保普及率很高，疫情沒有外界想像的嚴重！」土耳其外交經濟部官員歐佩克近日投書歐洲新聞網，批評西方主流媒體看到土耳其確診人數暴增，就斷言該國防疫不彰，是「假新聞」。歐佩克說，土耳其健保普及率高，而且對措施執行徹底，疫情並沒有外媒說得那麼誇張。不過土耳其1個月以來，疫情的新增速率確實是全世界最快，外界對此番澄清仍抱諸多質疑。

土耳其防疫資源充足

根據《歐洲新聞網》報導，歐佩克列舉紐約時報、CNN、英國廣播電台等西方媒體，透過新聞宣傳土耳其防疫好像做得很差，人民因此非常痛苦的感覺。但是歐佩克反駁，土耳其位居歐亞交通樞紐，貿易交通往來複雜，還跟疫情爆發的伊朗比鄰，雖然第一時間就宣布封鎖，但還是來不及，他也辯稱很少有國家對疫情及時反應。

他說，土耳其從2003年就開始普遍推廣健保，至今全民幾乎都有健保，再加上他們的加護病房在百萬人口比例上，比歐洲多數國家、美國與中國都還要高。因此土耳其確診多是因為地理位置的影響，但是該國長年投入許多醫療資源下，面對疫情沒有像外界說的那麼慘。

「對土耳其多一點關注、幫忙是好事，但希望少一點假新聞。」歐佩克說，土耳其的醫護人員在抗疫中很辛苦，很多人為了幫助他們會將家裡的食物擺在醫院外面；很多警察還會幫行動不便的老人提領現金，這些土耳其防疫的努力需要被多多推廣，「這些才是人類面對疫情時需要知道、可以鼓勵人心的故事。」

疫情暴增惹疑

不過根據《衛報》報導，土耳其1個月以來，疫情困散的速度是全世界最快的，目前已超過34000人確診，並造成725例死亡。雖然土耳其逐步提升防疫措施，同時卻有許多記者報導疫情時，被政府以散布恐慌的罪名逮捕，也讓外界對該國的防疫有更多疑問。

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