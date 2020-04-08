紐西蘭衛生部長違反封城外出令 被降職

紐西蘭衛生部長克拉克（David Clark）日前開車載家人到海灘，違反紐西蘭封城令。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，她已退回克拉克的辭呈，以免影響抗疫，不過已將他降職。

紐西蘭7日新增54起確診病例，是近2周來新低；目前累積確診人數共有1160人。紐西蘭3月底開始實施為期4周的全國封城措施，關閉學校、餐廳、咖啡廳、健身房，並禁止大部分外籍人士入境。

不過克拉克卻在封城初期開車載家人到海邊，違反擴大社交距離等限制令。

阿爾登說：「正常情況下，我會開除衛生部長。他的行為是錯的，且沒有任何藉口。」但疫情當前，阿爾登因擔憂將克拉克革職會影響防疫措施，只將克拉克的官階降到內閣的最低層，也拔掉克拉克所兼的財政部次長職務。

克拉克在聲明中自責，稱自己是一個「蠢蛋」（idiot），「我明白民眾對我生氣的原因」。

此外，紐西蘭政府今天再次將全國緊急狀態延長7天。

儘管出現樂觀跡象，紐西蘭官員仍呼籲民眾要小心謹慎，特別是復活節假期即將到來。