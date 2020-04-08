武漢正式解封 川普批世衛失職

（德國之聲中文網） 中國武漢在4月8日凌晨正式解除長達兩個多月的封城，該市對外的交通也逐漸恢復。根據中國新聞網報導，只要是湖北健康碼呈現「綠碼」的人民，便能離開武漢。為此，武漢地區的各大車站也重啟進站通道，恢復辦理旅客進站客運服務，而旅客在測量體溫與驗證身份後，便可搭車出行。

中新網引述鐵路武漢局集團負責人的介紹，報導內容根據官方估算4月7日的售票情形提到:「4月8日當天，將有276列旅客列車從武漢地區各站開往上海、深圳、成都、福州、南寧等地，其中武漢地區始發54列。旅客的目的地以珠江三角洲地區較為集中，大約佔離開武漢總旅客量的4成。

川普威脅凍結世衛資金

與此同時，美國總統川普7日在白宮的例行記者會上抨擊世衛處理新冠疫情的成效，並一度威脅要凍結美國資助世衛的年度預算。他後來改口說：「我沒有說我真的會這麼做，畢竟美國是世衛的頭號資助國。」

然而，川普仍指控世衛在處理新冠疫情上嚴重失職，甚至質疑世衛在新冠疫情爆發初期，有隱瞞真實信息的可能性。他猜測，世衛可能在疫情剛開始時，掌握的信息比實際公布的信息還多。他也批評世衛透過「以中國為中心」的方式來抗疫。

同一天，美國的紐約州與新澤西州都出現疫情爆發以來，單日最高的病亡案例。紐約州周二通報了731起新冠病亡案例，這個數字也迅速削減了周一美國政府官員對於疫情發展所抱持的樂觀態度。

紐約州州長科默 （Andrew Cuomo） 在接受媒體訪問時表示：「我們今天失去了731個州民，而每個數字後面代表的是一個生命。這個生命牽動的往往是一個家庭、一個母親、一個父親、一個姊姊或一個弟弟。所以今天對許多紐約人來說，又是個痛苦的一天。」

雖然病亡數創新高，但是紐約州醫院的住院人數卻連續幾天呈現下降趨勢。科默表示紐約州的住院趨勢可能很快會平緩，但他說住院數新增與否，取決於人民是否遵守政府所實行的保持社交距離准則。

整體來看，美國周二新增了28608起確診案例與1919起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至395612與12790。新澤西州周二的單日病亡人數來到232，與前兩天的雙位數病亡數字相較起來，增加了許多。

即便如此，紐約州長科默表示，他正在與新澤西州與康乃狄克州的州長討論規劃重新啟動該地區的商業活動。

約翰遜仍待加護病房

此外，周一因病情惡化被送往加護病房治療的英國首相約翰遜，周二晚上仍繼續待在加護病房。約翰遜的發言人表示，約翰遜目前病情穩定，且精神不差。而代理約翰遜職務的英國外長拉布 （Dominic Raab） 表示約翰遜是一名鬥士，所以他有信心約翰遜能戰勝新冠病毒。

拉布表示，約翰遜目前在加護病房接受一般的呼吸治療，而他暫時不需要任何儀器來輔助呼吸。同一天，唐寧街10號也證實，原先預定審視是否於下周一解除封鎖的計劃，也已暫時終止。

同一天，歐盟發言人表示歐洲研究院的主席法拉利 （Mauro Ferrari） 宣布請辭。報道指出，法拉利透過一則聲明表示對於歐盟處理新冠疫情的方式感到十分失望，並說他在試圖迅速啟動與新冠病毒相關的科學研究同時，遇到了不少制度上與政治上的阻礙。

他在聲明中寫道：「我已經目睹夠多歐盟的政治操作與歐盟如何管理科學。我對歐盟的制度已失去信念。」歐盟發言人表示，他希望歐洲研究院能盡快的分享更多關於法拉利請辭的細節，但並未在第一時間提供更多信息。

聯合國安理會召開視頻會議

在連續被外界批評數日後，聯合國安理會周二透過視訊召開一個月來的首次會議，而安理會也公開了會議的一個10分鐘片段，內容主要討論非洲國家馬裡對抗反叛勢力的情形。上個月，中國是安理會的輪值主席，但整個3月安理會只在3月12日召開會議，這樣的作法也招來25國的批評。

周二的會議也是在直播了馬裡的片段後，屏幕便呈現黑色。法新社報道指出，剩余的會議都是由成員國私下完成，而非如以往透過視訊轉播的方式與外界分享。聯合國將責任歸咎於視訊會議的技術問題，不少成員國則是承諾在日後將他們發言的部分公開。

此外，中國國家衛健委周三（4月8日）公布的最新數據顯示中國新增62起新冠確診案例與2起病亡案例，將累計的確診與病亡數提升至81802與3333。62起新增案例中有59起是境外輸入，3起為本土案例。 其中，山東有2例而廣東有1例。

武漢所在的湖北省周二沒有通報任何新的案例。另一方面，中國周二也新增了137個無症狀感染者，其中有102起是境外輸入。目前中國還有1095個無症狀感染者在接受醫學觀察。

楊威廉/鄒宗翰 （綜合報導）

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