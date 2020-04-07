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法單日833死創新高 疫情還在飆

聯合報 / 編譯胡夢瑋李京倫陳韋廷／綜合報導
據法國政府六日統計，過去一天內新增八百卅三名新冠肺炎死亡案例，創單日最高。 （中新社）
據法國政府六日統計，過去一天內新增八百卅三名新冠肺炎死亡案例，創單日最高。 （中新社）

根據法國政府六日統計，過去一天內新增八百卅三名新冠肺炎死亡案例，創單日最高。

目前法國確診人數為九萬八千零十人，死亡八千九百一十一人，可能繼義大利西班牙、美國、德國之後，成為第五個突破十萬病例的國家。衛生部自上月底納入療養院數據後，死亡人數與前一周相比多出一倍，以六日新增死亡病例來說，其中有兩百廿八名死者來自療養院。

法國衛生官員六日表示，政府雖於上月十七日開始實施封城，但民眾似乎不像其他國家一樣嚴格遵守。

法國衛生部長韋杭指出，最新數據顯示，染疫患者傳染給別人的「再生數」有下降趨勢。若該數值在一以下，表示平均染疫病患傳染人數少於一人，為疫情結束帶來希望。不過他也說：「我們尚未到達疫情上升的盡頭。還沒結束，還差得遠，這段路很長。數據顯示現在狀況。民眾必須待在家中持續居家避疫。」

嚴重疫情也讓法國官方的「戴口罩」政策改變。尼斯市市長宣布，每位市民將在八到十天內收到一片口罩，可重複使用一個月。坎城等地亦已實施，首都巴黎考慮跟進。

另，德國七日新增三千八百卅四例新冠肺炎確診病例，是連四天下降後再度上升。隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特．科赫研究所所長魏勒說，現在說德國新增確診病例增長趨緩還太早，需要再等幾天才能看出是否有這種趨勢。

德國圖林根邦耶拿市下令居民六日起外出須戴口罩，是德國第一個實施口罩命令的地區。

西班牙衛生部七日表示，過去廿四小時新增五千四百七十八例新冠肺炎確診病例，累計十四萬零五百一十例。新增死亡案例七百四十三人，結束連四日增幅下滑的好消息，累計死亡案例一萬三千七百九十八例。

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