時尚網紅為疫情重回醫護前線 5天後竟確診粉絲不捨

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全世界，各國防疫用品緊缺、醫護人員的需求量也暴增。擁有64萬人追蹤的西班牙時尚網紅羅莎夫人（Madame de Rosa），在疫情爆發後，毅然放下全職部落客的身份，重拾過去的護士身份，回到醫院協助治療患者。羅莎夫人還曾上傳自己身穿防護衣的貼文，呼籲民眾好好待在家防疫，沒想到5天後，她卻表示自己確診了，令人心疼不已。

活躍於社群媒體Instagram的網紅羅莎夫人，38歲的她過去曾是一名護士，雖然現在已轉職成為一名時尚部落客，但在西班牙陷入新冠肺炎疫情之際，她選擇回到人手吃緊的馬德里拉巴斯醫院工作，希望能幫助到更多人。羅莎夫人在上月19日曾發布一則貼文，戴著護目鏡、身穿防護衣的她對著鏡頭比出開心的姿勢說到：「這裡全是新冠肺炎的患者，請大家好好待在家裡，為自己負責，我不想在這裡看見你」。

然而，就在羅莎夫人Po出貼文的5天後，她卻發布了一則影片，表示自己也感染了新冠肺炎。儘管強忍著情緒，羅莎夫人最後仍忍不住崩潰，她難過地透露自己十分擔心同住的兒子，「我竟然要把這樣的病毒帶回家，可我卻無能為力」。上萬名粉絲湧入羅莎夫人的IG，為她加油打氣，「妳是很勇敢的人，一切都會好起來的」、「這不是妳應該承擔的責任，我們永遠愛著勇敢的妳」。

西班牙全境確診新冠肺炎的人數已逾14萬，死亡人數也突破萬人大關，疫情相當嚴重，為歐洲確診個案數最多的國家。