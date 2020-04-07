披羊皮的大野狼！新冠病毒裝無害入侵人體　7種老藥新用抓「詐騙」

新冠狀病毒已在全球引發大規模流行，截至3月23日，已有34萬3,021人確診、1萬4,722人死亡。面對這場致命流行病，全世界都在問：疫苗何時才會出現？

所幸，世界各地的科學家們早已馬不停蹄的投入研究，試圖透過了解這株病毒的特性，找到阻止其前進的途徑。

根據《經濟學人》的一篇報導，截至二月底，中國臨床試驗註冊中心列出了105項對抗新冠狀病毒的藥物和疫苗試驗；3月11日為止，美國國家醫學圖書館（NML）則列出了84種。雖然研發進程已如火如荼展開，但疫苗的開發預估至少要一年半，新藥物更可能要花上十年。

在解藥出現之前，科學家們決定先著眼於現成藥物，即使一種藥物只能稍微降低死亡率或疾病天數，也可能對疾病的進程產生很大的影響。正如惠康基金會（Wellcome Trust）負責人傑里米·法拉爾（Jeremy Farrar）所說：「如果藥物能將住院時間從20天縮短到15天，那將是巨大的改變。」

病毒入侵就是一個詐騙過程

首先，新冠病毒究竟是什麼？

其實，科學家對它並不陌生：根據《刺胳針》（Lancet）的一篇研究，它與2003年引發 SARS 的冠狀病毒相似度高達79%，感染人類細胞的過程也相當類似。

新冠狀病毒只有90奈米大，是它感染的肺泡細胞體積的百萬分之一。它主要由四種不同的蛋白質組成：外層的包膜蛋白（E蛋白）、膜蛋白（M蛋白）；守護RNA的核殼體蛋白（N蛋白）、引人注目的刺突蛋白（S蛋白），以及一段單股RNA。

病毒粒子身上還帶有上一位宿主所提供的脂質雙層包膜；這層包膜在遇到肥皂和水時會破裂，這也是為什麼勤洗手可以有效的減少感染機會。

圖片來源：Wiki

病毒感染人體細胞的過程，就是一個詐騙與間諜任務。

首先，新冠狀病毒要先騙過人體細胞上的受體、找到突破口。在人體細胞上有著擔任守門工作的受體蛋白「血管收縮素轉化酶2（ACE2）」，具有使血壓升高及維持肺部功能的作用；而新冠狀病毒突刺蛋白上的特異性蛋白，恰好可以騙過ACE2，使其與它接合，這也是為什麼新冠狀病毒最常引發肺部損傷。

當突刺與ACE2 接合後，人類細胞上的絲胺酸蛋白酶（TMPRSS2）也同時被病毒所惑，反過來幫助病毒進入，使其可以經由胞吞作用將外層包膜與細胞囊泡外膜融合，成功進入內部、並且釋放病毒RNA。

RNA進入細胞後，則會進一步偽裝成信使RNA，開始反客為主，指使人類細胞製造自己所需的蛋白質，好來進行自身的複製任務。

圖片來源：Wiki

一旦細胞乖乖製造出病毒所需的結構蛋白和RNA後，組裝工作就開始了。RNA分子在被稱為「高爾基氏體（Golgi body）」的空間與蛋白質相結合，最後再穿透出人體細胞，順便帶走細胞上的脂質作為新的包膜。

愛荷華大學的斯坦利·珀爾曼（Stanley Perlman）在《經濟學人》的報導中說，一個細胞可以複製100到1000 個病毒體，並尋找下一個目標細胞、不斷複製更多的病毒。

4種阻斷藥物的辦法

既然知道了新冠狀病毒是如何在人體內進行「間諜行動」，那麼我們就可以在任何一個階段介入，不讓它達到最終目的。尤其病毒的最大弱點，就是進入細胞後產生的每一個蛋白質都至關重要，這使得它們成為科學家的關鍵標靶。

我們可以從病毒的感染過程，分成以下幾種阻斷方法：

1. 不讓它進門

藥物氯喹（Chloroquine）。圖片來源：Shutterstock

早在 2003 年 SARS 時期就被使用的抗瘧疾藥物氯喹（Chloroquine），科學期刊《病毒學雜誌》（Virology Journal）就證實它具有干擾細胞受體 ACE2 末端的功能，使得突刺蛋白無法順利與ACE2結合，讓病毒打從一開始就無法感染細胞。

除此之外，德國靈長類動物中心（German Primate Center）的感染生物學家領導的團隊也發現，在日本被用於對抗癌症的藥物卡莫司他（Camostat Mesilate）可以抑制蛋白酶 TMPRSS2作用，讓絲胺酸蛋白酶不再幫助病毒進入細胞，阻止肺細胞遭受感染。

2. 不讓它複製生產

藥物瑞德西韋（Remdesivir）。圖片來源：Shutterstock

在阻斷複製的任務中，最大的目標是RNA複制酶系統。

目前許多「核苷酸類似物」都被視為是具有潛力的治療藥物。它們看起來像RNA序列中的組成分子，可以欺騙病毒的RNA聚合酶將其作為原料，一旦病毒試圖使用它們，就會導致複製過程失敗。

像是最受囑目的瑞德西韋（Remdesivir），它最初是由藥廠吉立德科學（Gilead Sciences）開發用於抗伊波拉病毒的藥物，其功效已在研究中獲得證實。根據該公司的公開資訊，瑞德西韋是一種能廣泛性降低病毒活性的核苷酸類似物，但目前尚在研究階段，已招募1000名位受感染者進行測試，預計將在4月中下旬取得結果。

其他核苷酸類似物也在研究中。例如，武漢市病毒學國家重點實驗室的一組研究人員發現，過去用於治療 C 型肝炎的利巴韋林（Ribavirin）具有一定的潛力；另外，治療流感病毒的法匹拉韋（Favipiravir）由於可以有效抑制流感、伊波拉病毒、黃熱病、諾羅病毒和腸病毒等病毒的 RNA 複製酶，也被用於新冠狀病毒的隨機試驗。

除了核苷酸類似物外，第二代抗愛滋藥快利佳錠（Kaletra）是兩種蛋白酶抑製劑的混合物，可以抑制病毒 RNA 的合成。雖然其在愛滋病患身上的作用方式與新冠狀病毒並不同，但在 2003年對SARS卻有一些效果，這使得快利佳錠仍被列入潛在藥物名單之中。

3. 阻止它組裝

藥物氯喹（Chloroquine）。圖片來源：Shutterstock

上面提到的抗瘧疾藥物氯喹（Chloroquine），除了可以改變ACE2受體，還能夠改變細胞酸鹼值。只要能中和高爾基體的酸鹼值，就能影響病毒在細胞內組裝、繁殖的能力。在這一點上，氯喹是目前已知既可以降低病毒進入細胞的能力，又能降低病毒在細胞內繁殖能力的成熟藥物。

4. 免疫藥物

用於風濕性關節炎的藥物安挺樂（Tocilizumab）。圖片來源：Shutterstock

不過，並非所有藥物都需要針對病毒。在新冠狀病毒中受到劇烈破壞的身體器官或組織，往往不是因為病毒造成，而是被過度反應的免疫系統所誤傷，甚至是引發致命的「細胞因子風暴」，導致多重器官衰竭而亡。

因此，原先用於風濕性關節炎的安挺樂（Actemra、Tocilizumab）也成為對抗新冠狀病毒的潛力藥物。安挺樂能夠阻止引發發炎反應的介白素6與受體結合，平息病人體內過度激化的發炎反應，中國目前已批准將其用於治療。

全球的實驗室仍持續解析新冠狀病毒，包括已達近千支的病毒基因定序、各種基於 AI 技術的藥物研究，並在其不斷變異的棘手情況下，持續研發疫苗。在這些救命稻草到來之前，我們期待老藥新用將能帶來更多希望。

「全文轉載自未來城市(【科普長文慎入】披羊皮的大野狼！新冠病毒裝無害入侵人體 7種老藥新用抓「詐騙」) ，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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